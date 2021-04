Kultusministerkonferenz : Abschlussprüfungen sollen trotz Pandemie stattfinden

Schneller Impfen und regelmäßig Testen – damit wollen die Kultusminister der Länder die Schulen so weit wie möglich offenhalten. In jedem Fall sollen die Abschlussprüfungen abgelegt werden können.

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich am Donnerstagabend darauf verständigt, die Schulen mit regelmäßigen Tests und beschleunigten Impfungen für das Schulpersonal vor allem für die Abschlussklassen zu öffnen. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Britta Ernst (SPD) sagte: „Die Bildungspolitik steht auch in dieser schwierigen Phase der Corona-Epidemie in der Verantwortung, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildung und Unterricht zu gewährleisten. Darum ist es unser gemeinsames Ziel, so viel Präsenzunterricht wie möglich anzubieten.“

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

Allen Schülern, Lehrern und Schulbeschäftigten sollen pro Woche zwei Selbsttests angeboten werden. Einige Länder sind inzwischen dazu übergegangen, sie verpflichtend zu machen, in anderen scheint es noch immer Probleme mit der Testbeschaffung zu geben. Dazu zählt etwa Nordrhein-Westfalen.

Die Abschlussklassen sollen in jedem Fall ihre Prüfungen ablegen können, das Abitur soll stattfinden. Welche Jahrgänge ansonsten nach den Osterferien in den Präsenzunterricht zurückkehren können, ist in den Ländern unterschiedlich geregelt.

Kultusminister: Schulen soweit wie möglich offenhalten

Der Leiter der Abteilung für Epidemiologie am Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung (HZI) Braunschweig Gérard Krause, den die KMK eingeladen hatte, sagte: „Angesichts der Zunahme auch schwerer Erkrankungen sind gesamtgesellschaftlich weitere Maßnahmen zur Minderung der Infektionsausbreitung nötig. Die Aussetzung des Präsenzunterrichtes sollte nicht als primäres Mittel der Pandemiebekämpfung gesehen werden, sondern als zusätzliche Maßnahme nach Ausschöpfung kontaktbeschränkender Maßnahmen in anderen Lebensbereichen. Die Aussetzung des Präsenzunterrichtes hat schwere psychosoziale und körperliche Folgen für viele Kinder und Jugendliche – sofern diese Intervention unvermeidlich ist, muss sie verbunden sein mit Maßnahmen, die diese unerwünschten Folgen abmildern.“