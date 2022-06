Corona-Aufholprogramm : Kultusminister wollen weitere 500 Millionen vom Bund

Aktualisiert am

Um coronabedingte Lernlücken zu schließen, wünschen sich die Kultusminister vom Bund eine Verlängerung des Aufholprogramms. Kinder und Jugendliche aus der Ukraine wollen sie schnell in den Regelunterricht integrieren.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), hat die rasche Integration schutzsuchender Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine in den Regelunterricht als unerlässliche Voraussetzung für das kommende Schuljahr bezeichnet. Es gebe außerdem die Möglichkeit, dass die Schüler Online-Lernangebote ihres Heimatlandes annehmen und auf diese Weise auch nationale Abschlüsse anstreben können, die seit der Corona-Pandemie in der Ukraine zum großen Teil ohne Präsenzprüfungen vergeben werden.

Aus Gleichheitsgrundsätzen würden aber für schutzsuchende ukrainische Schüler für alle Übergänge und Abschlüsse die gleichen Regeln wie für alle anderen Schüler gelten. Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU), der auch die unionsregierten Länder koordiniert, wurde noch deutlicher: für die Schüler aus der Ukraine gebe es „keine Sonderbehandlung“, vielmehr gelten „die gleichen Standards wie für Zuwanderer aus anderen Teilen der Welt“.

Die Länder wollen die bestehenden Möglichkeiten für ausländische Lehramtsqualifikationen nutzen, um eine langfristige Einstellung ukrainischer Lehrer zu sichern. Auch können sie die Lehrer im Bedarfsfall weiterhin als unterstützende Lehrkraft nutzen. „Sollten in den nächsten Monaten die Zahlen von schutzsuchenden Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine in die Länder weiter zunehmen, ist eine erneute Beschlussfassung über die Rahmenbedingungen einer Beschulung und die Maßnahmen in den Ländern erforderlich“, heißt es im Beschluss.

Rabe äußert Zweifel an Schulschließungen

Um die coronabedingten Lernlücken aufholen zu können, die auch vom neuesten Bildungsbericht bestätigt wurden, hat die KMK den Bund gebeten, das sogenannte Aufholprogramm mit weiteren 500 Millionen Euro zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2023/24 zu verlängern. Bund und Länder sollten gemeinsam dafür sorgen, dass die Lernrückstände überwunden werden können und ihre Finanzierung gesichert ist.

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD), der die sozialdemokratisch regierten Länder koordiniert, äußerte Zweifel daran, dass „der deutsche Sonderweg der häufigsten Schulschließungen aller westeuropäischen Länder wirklich richtig war“. Um so wichtiger sei es, ein dauerhaftes Programm zur Überwindung von Lernrückständen und psychosozialer Probleme bei Kindern und Jugendlichen aufzulegen.

Außerdem verwies Rabe darauf, dass das nur gelingen kann, wenn weiterführende Antworten auf den drängenden Lehrermangel gefunden werden. Angesichts der demographischen Entwicklung sei absehbar, dass es auch mit großen Anstrengungen nicht gelinge, mittel- und langfristig genügend Lehrer zu finden. In Hamburg müsste jeder zehnte Abiturient Lehrer werden, um den Bedarf zu decken. „Diese Hoffnung ist unrealistisch“, meinte Rabe. Die KMK hat die ständige wissenschaftliche Kommission (SWK) daher gebeten, Vorschläge zur Bewältigung der heraufziehenden Krise zu entwickeln.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) verwies am Freitag sofort darauf, dass die Kultusminister sich um das drängende Problem der Lehrkräftegewinnung schon viel früher hätten kümmern müssen, begrüßte aber, dass die KMK sich jetzt der Zukunftsaufgabe widmet. Zu den Schlüsselfragen gehört auch, wie Quer- und Seiteneinsteiger so qualifiziert werden können, dass sie einen anspruchsvollen Unterricht halten können.

Der Deutsche Philologenverband Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kritisierte, dass die nachzuqualifizierenden Lehrer für ihre Verbeamtung in Brandenburg künftig keinen Staatsexamens- oder Masterabschluss mehr brauchen. Im Gegenzug habe die brandenburgische Kultusministerin Britta Ernst (SPD) mit der GEW ausgehandelt, dass die Lehrer alle in der Besoldungsgruppe A11 und A12 eingestellt werden – bisher hatte die GEW für A13 plädiert.

In Mecklenburg-Vorpommern kann man sich sogar ohne einen akademischen Abschluss für das Lehramt nachqualifizieren. „Wenn Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern die Anforderungen an Quer- und Seiteneinsteiger derart senken, wird ein grundständiges Lehramtsstudium immer weniger attraktiv“, beklagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing. Da das Gymnasium Wissenschaftspropädeutik, allgemeine Studierfähigkeit und vertiefte Allgemeinbildung sichern solle, sei ein solcher Qualitätsaffront undenkbar.