Kultusministerkonferenz : Wie geht es nach den Sommerferien weiter?

Alle Länder wollen so rasch wie möglich zu einem regulären Schulbetrieb nach geltendem Stundenplan zurückkehren. Das geht aus einem Rahmenkonzept der Kultusministerkonferenz (KMK) für das kommende Schuljahr hervor, das der F.A.Z. vorliegt. In den vergangenen Tagen haben nach Sachsen auch Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein angekündigt, zumindest in den Grundschulen und den Kindergärten noch vor den Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren zu wollen. Am Dienstagabend haben die Minister in einer Telefonkonferenz darüber gesprochen, wie die Rückkehr zum Präsenzunterricht sich unter Einhaltung der Hygieneregeln verwirklichen ließe.

Heike Schmoll Politische Korrespondentin in Berlin, zuständig für die „Bildungswelten“. F.A.Z.

In Sachsen hatten die Gesundheitsämter die Abstandsregeln für Kindergärten und Grundschulen außer Kraft gesetzt, auch der Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten und Direktor des Instituts für Infektionsmedizin in Schleswig-Holstein Helmut Fickenscher plädierte dafür, die Regel noch vor den Sommerferien für jüngere Kinder außer Kraft zu setzen. Die KMK setze auf eine „fundierte, regelmäßig aktualisierte Grundeinschätzung von Seiten der Wissenschaft“, heißt es im Rahmenkonzept. Solange Abstandsgebot und Hygienevorschriften uneingeschränkt gälten, sei eine Klassenteilung unumgänglich. Eine vollständige Rückkehr zum regulären Schulbetrieb hält die KMK erst dann für denkbar, wenn die Hygienemaßnahmen durch die Gesundheitsämter vollständig aufgehoben sind.

Die Ferienregelung bleibt

Klar ist, dass die Ferienregelung so bestehen bleibt, wie sie bis 2024 festgelegt wurde. Die Pisa-Erhebung, die eigentlich im kommenden Jahr stattfinden sollte, wollen die Minister auf das Jahr 2022 verschieben und entsprechend im internationalen Pisa-Konsortium votieren. Wenn es in einigen Ländern auch im kommenden Schuljahr zu einem Wechsel von Präsenzunterricht und häuslichem Lernen kommen sollte, sollen die Klassenleitungen laut KMK für eine bessere Verzahnung von Online- und Präsenzlernen sorgen. Dazu müsse es eine verlässliche Beratung der Schüler während des Distanzunterrichts geben, Ergebnisse müssten überprüft und rückgemeldet werden. Bisher war es häufig so, dass Arbeitsblätter verschickt, dann aber nicht korrigiert wurden. Die KMK plädiert deshalb dafür, eine Rückmeldung zwischen Lehrern und Schülern zu etablieren. Schüler, die wegen fehlender technischer Voraussetzungen im Distanzunterricht nicht erreicht wurden, sollen zusätzliche Unterstützung bekommen. Vor allem Schüler mit Migrationsgeschichte sollen durch außerschulische Initiativen gefördert werden. Dazu soll eng mit schulischen Beratungsdiensten und Jugendämtern zusammengearbeitet werden.

Bei der Leistungsbewertung gehen die Länder eigene Wege. Einige verzichten auf Versetzungsentscheidungen, andere erteilen Jahreszeugnisse. Ungeklärt ist allerdings die Frage, wie die Leistungen aus dem Distanzunterricht in die Leistungsbewertung eingehen können, weil die Lernvoraussetzungen so unterschiedlich sind. Eltern von Schülern mit einer ungünstigen Leistungsentwicklung, die ein Weiterlernen in der nächsten Jahrgangsstufe „unwahrscheinlich erscheinen lässt, sollen beraten werden, dass für ihr Kind ggf. eine Wiederholung des Schuljahres empfehlenswert ist“.

Sport wird weitgehend ausfallen

Weil die Vorgaben der Stundenpläne in der zweiten Hälfte des laufenden Schuljahrs nicht erfüllt werden konnten, müssen auch die Abschlussprüfungen entsprechend angepasst werden. Das gilt vor allem für die Abiturprüfungen in den Jahren 2021 und 2022, die mit detaillierten Vorgaben verbunden sind. Es gilt aber auch für die Abschlüsse beruflicher Schulen, die auf regelmäßige Praxisphasen angewiesen sind, die pandemiebedingt nicht immer stattfinden konnten. Schüler, die aufgrund von Vorerkrankungen besonders gefährdet sind, können sich durch ein Attest von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreien lassen. Dasselbe gilt für Schüler, deren Familienangehörige zur Risikogruppe zählen. Vergleichbares gilt für Lehrer. Das Fach Sport wird weitgehend ausfallen müssen, sofern keine Lösungen unter freiem Himmel gefunden werden. Stattdessen sollen Schüler motiviert werden, sich mehr in der Freizeit zu bewegen.

Weil es auch im Schuljahr 2020/21 mehr Lerngruppen geben wird als bisher, steigt der Lehrermangel in vielen Ländern. Das gilt insbesondere für die jetzt schon lehrerknappen Mint-Fächer. Die Länder wollen daher prüfen, wie sie befristet zusätzliches Personal gewinnen können oder Lehrer von Aufgaben außerhalb des Unterrichts entlasten können. Das bedeutet allerdings, dass in einer ohnehin schon prekären Situation auch auf Personal zurückgegriffen werden muss, das nicht immer optimal pädagogisch qualifiziert ist.

Mehr zum Thema 1/

Für die dringend benötigten Lehramtsanwärter sollen die geltenden Sonderregelungen für die zweiten Staatsprüfungen bis 2021 verlängert werden. Die üblichen unterrichtspraktischen Prüfungsformate können dabei durch andere Formate ersetzt werden oder Vorleistungen aus dem Vorbereitungsdienst stärker berücksichtigt werden.

Die Kultusminister verweisen darauf, dass es sich nicht um fertige Antworten handelt, sondern den Beginn eines Verständigungsprozesses innerhalb der KMK, bei dem auch schulrechtliche Fragen noch zu erläutern sind. Sie bekräftigen aber auch, um ein abgestimmtes Vorgehen bemüht zu sein.