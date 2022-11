Migrationspolitik : „Mehr reguläre und weniger irreguläre Einwanderung“

Aktualisiert am

Arbeitsmigration ausdrücklich erwünscht: Auszubildende aus El Salvador in Thüringen. Bild: dpa

Im August 2019 verabschiedete die damalige Große Koalition das so­genannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Schon damals bestanden erhebliche Zweifel, ob die zaghaften Erleichterungen für die dringend be­nötigte Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt ausreichen. Als das Gesetz im März 2020 in Kraft trat, war Deutschland auf dem Weg in den Corona-Modus. Die Pandemie wirkte sich auch negativ auf die Tätigkeit der Behörden aus, die Visa und Arbeitserlaubnisse ausstellen – und auf die Zahl der interessierten Antragsteller. „Covid-19-Pandemie bremst neu eingeführtes Fachkräfteeinwanderungsgesetz aus“, hieß es dazu im Migrationsbericht der Bundesregierung für 2020.

Auch 2022 droht eine Krise, den dringend erforderlichen Neuanfang in der Migrationspolitik zu behindern. Der dramatische Mangel an Arbeitskräften ist branchenübergreifend mit Händen zu greifen. Doch der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die da­raus folgende weltweite Energiekrise und die angespannte Lage vieler privater Haushalte und Unternehmen erfordern ein kurzfristiges und anlassbezogenes Gegensteuern der Politik. Wer nicht weiß, wie er seine Strom- oder Gasrechnung bezahlen soll, hat für große politische Projekte verständlicherweise keinen Kopf. Doch gerade in dieser Lage dürfen die nötigen Strukturreformen, einschließlich einer neuen Migrationspolitik, nicht unter die Räder kommen. Sonst trifft uns die nächste Krise umso härter.