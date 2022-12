Bundesverfassungsgericht : Das Parlament muss auch über Geheimdienste informiert werden

Das Bundesverfassungsgericht hat die Auskunftsrechte des Parlaments gegenüber der Bundesregierung gestärkt. Sie muss Abgeordneten demnach auch zum geheim arbeitenden Verfassungsschutz Rede und Antwort stehen. Ausnahmen gelten nur in engen Grenzen und müssen gut begründet werden. Das stellten die Richter am Mittwoch klar.

Marlene Grunert

Das Staatswohl, auf das sich die Bundesregierung hier regelmäßig beruft, sei Bundestag und Bundesregierung schließlich gemeinsam anvertraut.

Konstantin Kuhle, der inzwischen stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion ist, hatte sich noch als Oppositionspolitiker an das Verfassungsgericht gewandt. Seit Dezember 2020 begehrt er vom Bundesinnenministerium vergeblich eine Auskunft.

Kuhle will wissen, wie viele Mitarbeiter der Verfassungsschutz, ein Inlandsnachrichtendienst, von 2015 bis 2019 ins Ausland entsandt hat. Ihm zufolge ist die Zahl zentral für eine Bewertung der deutschen Sicherheitsarchitektur – aber für sich genommen nicht so brisant, dass sie geheim gehalten werden muss. Es ist ein argumentativer Spagat, wie ihn Abgeordnete manchmal vollziehen müssen, wenn sie eine Auskunft wollen.

Kuhle argumentierte in der mündlichen Verhandlung Ende März, dass es in den vergangenen sicherheitspolitischen Debatten oft um unklare Zuständigkeiten und um daraus resultierende Informationsdefizite in den Behörden gegangen sei. Das gelte etwa mit Blick auf das Attentat auf den Berliner Breitscheidplatz. Wenn ein Inlandsnachrichtendienst Mitarbeiter entsende, werfe das ebenfalls Zuständigkeitsfragen auf. Tatsächlich ist für das Ausland eigentlich der Bundesnachrichtendienst (BND) zuständig.

Informationen wie Mosaiksteinchen zusammensetzen

Immer seltener lassen sich die Kompetenzen allerdings strikt voneinander trennen. Wenn es um dschihadistische Bedrohungen geht, die sich von Syrien aus gegen Deutschland richten, hat daran nicht nur der BND, sondern auch der Verfassungsschutz Interesse. Diese Überschneidungen zwischen innerer und äußerer Sicherheit seien für die rechtlichen Grundlagen bedeutsam, über die er als Parlamentarier entscheiden müsse, betonte Kuhle.

Nachdem das damals noch CSU-­geführte Bundesinnenministerium die Auskunft verweigert hatte, wandte sich der Abgeordnete an den damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. Der erinnerte Innenminister Horst Seehofer an „die hohe Bedeutung des verfassungsrechtlich verbürgten Frage- und Informationsrechts“. Die Begründung des Ministeriums lasse nicht erkennen, dass bei der gebotenen Abwägung „versucht wurde, die Verfassungsgüter angemessen in Ausgleich zu bringen.“ So sah es nun auch das Bundesverfassungsgericht. Insbesondere die „Mosaiktheorie“ verfing in diesem Fall nicht.

Die Bundesregierung hatte argumentiert, dass die Methoden des Verfassungsschutzes nicht bekannt werden dürften; andernfalls könnten ausländische Nachrichtendienste davon profitieren. Die sammelten Informationen wie Mosaiksteinchen und setzten diese anschließend zu einem Gesamtbild zusammen. Auch eine schlichte Zahl könne ein entscheidendes Stückchen sein. Warum, begründete die Bundesregierung nicht.

Die Richter gestanden ihr zwar zu, dass aus der Kombination an sich irrelevanter Informationen neue Erkenntnisse entstehen könnten. Die Bundesregierung müsse aber erklären, warum es sich bei der jeweiligen Information gerade um einen solchen Baustein handeln könnte. Andernfalls hätte die „Mosaiktheorie“ ein „nahezu völliges Leerlaufen des parlamentarischen Fragerechts“ zur Folge. Ganz so, als wolle man die Tätigkeiten der Nachrichtendienste ganz ausklammern.

Es hätte in diesem Fall auch nicht genügt, nur das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) zu informieren, ein spezielles Organ zur Kontrolle der Nachrichtendienste, dem 13 Abgeordnete angehören. Schon oft habe man ausdrücklich klargestellt, dass das PKGr ein zusätzliches Kontrollinstrument sei, so das Gericht. Sonstige parlamentarische Informationsrechte würden dadurch nicht verdrängt.