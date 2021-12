Künftiger SPD-Vorsitzender : Lars Klingbeil und die Russland-Connection

Lars Klingbeil in der SPD-Zentrale in Berlin am 8. November Bild: AFP, Bearbeitung F.A.S.

Lars Klingbeil soll im Dezember Vorsitzender der SPD werden. Damit will nach Gerhard Schröder und Sigmar Gabriel wieder ein Mann an die Spitze der Partei, der eng verwoben ist in die Bildteppiche, welche die Freunde des russischen Prä­sidenten Wladimir Putin seit dessen Überfall auf die Ukraine weben. Um diese Ge­webe aus Legenden, Geschäft und scheinbarem Dialog wird es in diesem Ar­tikel gehen. Und immer auch um Klingbeil. Ist er ein Weber wie sein Mentor, Altkanzler Gerhard Schröder, Putins mächtigster Mann in Deutschland, oder ist er ein Faden, der verwoben wurde, ohne viel zu fragen?

Konrad Schuller Politischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Klingbeil ist mit drei Menschen verbunden, die mit Putin befreundet sind – manche eng, andere ein bisschen weniger. Der erste ist Schröder. Der steht Putin so nahe, dass der Präsident schon mal spontan bei ihm auftaucht, wenn er Geburtstag feiert. Klingbeil wiederum hat in den Nullerjahren in Schröders Wahlkreisbüro gearbeitet, und seither ist ihre Verbindung intensiv und persönlich. Sie laden sich zu ihren Hochzeiten ein, und in den letzten zwei Bundestagswahlkämpfen ist Schröder je­weils in der heißen Phase im Wahlkreis seines alten Mitarbeiters aufgetreten.

Ein Thema war Russland

Bei einem dieser Auftritte ist es dann auch um Russland gegangen. Es war im September 2017, im dritten Jahr des russischen Krieges in der Ukraine. Schröder galt damals schon als Putins wichtigs­ter Lobbyist in Europa. Er ist Chef des Gesellschafterausschusses bei Nord Stream. Das ist die russische Ostseepipeline, die seit Putins Überfall auf die Halbinsel Krim dazu dient, die Ukraine als Erdgas-Transitland auszuschalten und so einen Krieg ohne Risiken für Russlands Geschäfte möglich zu machen.

Kurz vor Schröders Auftritt war aber noch eine weitere Verbindung bekannt geworden – eine, welche die damalige Führung der SPD erheblich irritierte: Der frühere Kanzler wollte noch einen zweiten russischen Job annehmen: Den Vorsitz im Aufsichtsrat des staatlichen Erdölkonzerns Rosneft. Der ist neben dem Geheimdienst mit seinen Gift­küchen der vielleicht wichtigste Pfeiler im System Putin, und wegen des Ukraine-Krieges steht er auf der Sanktionsliste der EU. Der sozialdemokratische Kanzlerkandidat von 2017, Martin Schulz, hatte Schröder deshalb hörbar kritisiert, als dessen Pläne bekannt wurden.

Klingbeil, damals SPD-Kandidat für den Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis, lud den früheren Kanzler trotzdem zu sich auf die Bühne. Es ging kumpelhaft zu. Schröder, bester Laune und mit offenem Kragen, bettete seine russischen Pläne in jenes historische Plaudermärchen, das bis heute das Leitmotiv der Er­zählung vom Frieden durch russische Gasröhren ist. Sie lautet, in Schröders Worten von damals: Immer dann, wenn es zwischen Deutschland und Russland „einigermaßen ging“, habe in Europa, „Frieden und Perspektive“ geherrscht.

Diese Sicht ist einerseits geschichtsblind. Historisch war deutsch-russische Eintracht nämlich oft kein Friedensbund sondern ein Beutepakt zu Lasten Dritter. Die 123 Jahre der Teilung Polens bezeugen das ebenso wie der mörderische Hitler-Stalin-Pakt von 1939, in dem Berlin und Moskau Mitteleuropa unter sich aufteilten. Andererseits aber ist diese Sicht nützlich, denn sie erlaubt es, auch dann Geschäfte mit Russland zu machen, wenn es gerade Krieg gegen eines der Länder im Zwischenraum führt. Zum Beispiel gegen die Ukraine. Man muss nur wegsehen können.

Kein einziges Mal die Ukraine erwähnt

Klingbeil hat das an diesem Abend ge­konnt. Während der Viertelstunde, in der Schröder seine Geschäfte als Friedensprojekt ausmalte, hat er kein einziges Mal die Ukraine erwähnt, obwohl dort damals schon zehntausend Menschen durch Pu­tins Invasion gestorben waren. Die erste Frage, die er seinem früheren Chef während dessen Geschichtsstunde stellte, war, ob der Fußballverein Hannover 96 den Klassenerhalt schaffen werde.