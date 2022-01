Künftiger FDP-Generalsekretär : „Mich hätte es gefreut, wenn Laschet Kanzler geworden wäre“

Bijan Djir-Sarai (FDP) in seinem Bundestagsbüro in Berlin. Bild: Matthias Lüdecke

Herr Djir-Sarai, früher hätten Sie als außenpolitischer Sprecher der FDP an der zögerlichen Russlandpolitik der SPD kein gutes Haar gelassen. Jetzt zieht die grüne Außenministerin die harten Linien der Koalition und die FDP schweigt.

Die Außenministerin hat gegenüber der Ukraine ein Zeichen der Solidarität gesendet. Gegenüber Russland wurden ein Preisschild und ein Stoppschild gesetzt, falls Moskau es zu einer Eskalation in der Grenzregion kommen lassen sollte. Diese Botschaften sind angekommen.

Sollte eine Solidaritäts-Botschaft an die Ukraine auch die Aussicht auf Waffenlieferungen umfassen? Das hat die Außenministerin ja unter Hinweis auf den Koalitionsvertrag gerade abgewehrt.

Das Thema ist sehr wichtig auch mit Blick auf die europäische Glaubwürdigkeit in diesem Konflikt. Da kann man sich nicht hinter dem Koalitionsvertrag verstecken. Ich finde, man muss sehr genau zuhören, welche Wünsche und Forderungen aus der Ukraine kommen. Alle Optionen gehören auf den Tisch.

Das heißt, sie würden über den Koalitionsvertrag hinausgehen?

Wir reden hier über einen Konflikt in Europa, über eine existenzielle Frage. Diese müssen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern sehr ernst nehmen. Ich plädiere nicht für Waffenlieferungen, ich sage nur, dass alle Optionen auf dem Tisch bleiben müssen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat gerade nach einem Gespräch mit dem Nato-Generalsekretär deutsche Waffenlieferungen ausgeschlossen. Sie haben keine Sorge, dem Kanzler und Koalitionspartner eine andere Haltung zu präsentieren?

Die Außenpolitik Russlands ist im Wesentlichen innenpolitisch motiviert. Und natürlich muss in solch einer Situation alles diplomatisch Mögliche getan werden, aber es ist auch eine strategische Haltung notwendig. Und da hilft es nicht, schon von vornherein Optionen auszuschließen.

Jetzt hat auch die neue sozialdemokratische Verteidigungsministerin Lambrecht erstmals gesagt, sie brauche mehr Geld für Verteidigung. Wie stark kann der FDP-Finanzminister Lindner den Verteidigungsetat erhöhen?

Fakt ist doch, dass wir in Deutschland und Europa mehr in die Sicherheits- und Außenpolitik investieren müssen. Daran führt kein Weg vorbei. Amerika wird immer weniger Bereitschaft zeigen, unsere Sicherheit in Europa zu finanzieren. Die Amerikaner werden sich stark auf die Auseinandersetzung mit China fokussieren und die Europäer werden die Probleme in ihrer Nachbarschaft selbst lösen müssen.

Ihr SPD-Koalitionskollege Rolf Mützenich hat daraus den Schluss gezogen, Europa müsse zu einer eigenständigen Haltung „zwischen den Blöcken“ finden. Teilen Sie das?

Nein. Gerade vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen China und den USA müssen wir uns doch als Europäer die Frage stellen, wo unser Platz ist. Das ist ja nicht nur ein Wettbewerb von Handelsinteressen oder machtpolitischen Vorstellungen, sondern auch ein Wettbewerb von Werten. Da sind wir klug beraten, uns ganz klar transatlantisch an der Seite der Amerikaner zu positionieren, auch wenn unsere Interessen nicht immer identisch sind.

Sie sind jetzt als designierter FDP-Generalsekretär selbst in einer neuen Rolle und haben angekündigt, sie wollten sowohl General, als auch Sekretär sein. Wie soll das werden?