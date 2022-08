Corona-Regeln : Kubicki: „Kein Wunder, dass halb Europa den Kopf über uns schüttelt“

In der FDP regt sich Widerstand gegen das Corona-Schutzkonzept der Bundesregierung. Die vom Kabinett beschlossenen Regeln für Herbst und Winter seien „kein großer Wurf“. Es gebe zu viele Möglichkeiten für Eingriffe in die Freiheitsrechte.

Aus der FDP-Fraktion im Bundestag kommt Kritik an den vom Bundeskabinett beschlossenen Corona-Regeln für den Herbst und Winter. Das Konzept sei „kein großer Wurf“, beklagte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, sondern „enttäuschend. Es ist kein Wunder, dass halb Europa den Kopf über uns schüttelt“, sagte der Politiker der Zeitung „Die Welt“.

Der Abgeordnete Frank Schäffler beklagte, „dass wir den Bundesländern viel zu viele Möglichkeiten geben, Eingriffe in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte vorzunehmen“. Seine Befürchtung sei, „dass die Ministerpräsidenten im Herbst wieder eine dieser Konferenzen machen und dann kollektiv alle möglichen Maßnahmen bundesweit einheitlich beschließen. Der Bundestag kann dann nur noch zuschauen“, sagte Schäffler der Zeitung.

Mehr zum Thema 1/

Er begrüßte zwar, dass die zunächst geplante Impfregel – freier Zutritt zum Beispiel in Restaurants bis zu drei Monate nach einer Impfung statt Maske – in eine Kann-Bestimmung umgewandelt worden ist. Die Länder könnten das dennoch beschließen „und so einen Nudging-Prozess in Gang setzen, der die Menschen zum Impfen drängt. Ich halte das für total absurd. Das muss man ganz streichen.“

Andere Abgeordnete brachten nach Informationen der Zeitung in einer digitalen Fraktionssitzung am Dienstagabend ihre Sorgen über Gastronomie, Einzelhandel oder Veranstalterbranche zum Ausdruck, die aufgrund der Ungewissheit über die kommenden Regeln in den Ländern Großveranstaltungen nicht planen könnten und deshalb absagten. „Für diese Branchen, die ohnehin unter den Energiepreisen leiden, ist das eine Katastrophe“, so Schäffler. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte der „Welt“: „Auch in diesem Fall gilt das Struck‘sche Gesetz: Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht worden ist.“