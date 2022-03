Mit Covid-19 infiziert : Debatte zu Corona-Impfpflicht ohne Bas und Kubicki

Aktualisiert am

Die Debatte über die allgemeine Impfpflicht wird an diesem Donnerstag ohne Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) stattfinden – und auch ohne ihren Stellvertreter und Wortführer der Impfpflichtgegner Wolfgang Kubicki (FDP). Beide haben sich mit Covid-19 infiziert. „Jetzt hat Corona auch mich erwischt“, schrieb Bas auf Twitter. „Trotz Symptomen geht es mir relativ gut.“ Sie bleibe für die kommenden Tage in Isolation und könne keine Termine wahrnehmen – „auch wenn das in diesen Wochen besonders schwerfällt“.

Kubicki schrieb am Dienstag bei Facebook: „Jetzt habe auch ich mich mit Corona infiziert. Der heutige PCR-Test gab Gewissheit. Ich habe dankenswerterweise nur leichte Grippesymptome, dennoch kann ich isolationsbedingt nicht an der Sitzungswoche des Deutschen Bundestages teilnehmen.“ Der Bundestag debattiert am Donnerstag nicht nur die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht, für Freitag ist zudem die Abstimmung über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes geplant. Kubicki war federführend bei dem Antrag „Impfbereitschaft ohne eine allgemeine Impfpflicht gegen SARS-CoV-2 erhöhen“.

„Nichtsdestotrotz werde ich aber auch aus der Isolation alles mir Mögliche tun, dass die allgemeine Impfpflicht (sowohl ab 18 als auch ab 50 Jahren) nicht kommt und dass das IfSG die schnelle Rückkehr zur Normalität ebnet“, schreibt er auf Facebook. „Es wird endlich Zeit, dass wir uns an den anderen europäischen Staaten orientieren und aus dem Panikmodus wieder herauskommen. Ich bin geboostert und trotzdem infektiös. Das zeigt, dass die staatlich verordnete Pflicht zur Impfung völlig sinnlos ist.“

Die Plenarsitzungen in dieser Woche werden nun von Bas' nicht-infizierten Stellvertreterinnen Aydan Özoguz (SPD), Yvonne Magwas (CDU), Katrin Göring-Eckardt (Grüne) und Petra Pau (Die Linke) geleitet.