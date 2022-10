Kritische Infrastruktur : Deutschland ist angreifbar

Wer einen Teil von Deutschland lahmlegen will, muss kein Genie sein. Er muss nur ein paar Drohnen bei Amazon kaufen und nachsehen, wo Umspannwerke in Deutschland stehen, Knotenpunkte für den Strom. Die Drohnen belädt er mit Aluminiumstreifen oder alten Kabeln und lässt sie über den Umspannstationen fallen. Stromleitungen würden anfangen zu glühen, tonnenschwere Transformatoren verkohlen. Tausende Haushalte wären ohne Energie, und das für längere Zeit. So einen Transformator kann man nicht mal eben ersetzen, den hat kaum jemand auf Lager. Werden mehrere zerstört, müssten Firmen ihn erst nachbauen und mit Tiefladern an Ort und Stelle bringen.

Was wie eine geheime Anleitung für Terroristen klingt, ist tatsächlich längst bekannt. Im ersten Irakkrieg haben die Amerikaner Graphit-Streubomben über dem Land abgeworfen und damit fast die gesamte Stromversorgung ausgeschaltet. Auch Drohnen gibt es schon länger. Die Fakten sind verfügbar, deshalb schützt es niemanden, sie zu verschweigen. So verhindert man keine Sabotageakte. Die verhindert man nur, indem man den Schutz der Infrastruktur verstärkt.

Ein Angriff auf das Stromnetz könnte viele Probleme machen. Es muss nämlich unter allen Umständen stabil gehalten werden, also immer genauso viel Strom eingespeist werden, wie gerade verbraucht wird. Die Stromanbieter sind deshalb den ganzen Tag lang damit beschäftigt, das Netz im Gleichgewicht zu halten.

Ihre Mitarbeiter sitzen in riesigen Leitständen, schalten Kapazitäten dazu, wenn die Deutschen am Mittag die Kochplatten anschalten, und nehmen sie wieder vom Netz, wenn sie abends schlafen gehen. Sie reagieren auch, wenn ein Bauer mit einem Traktor einen Strommast umfährt und plötzlich Leistung wegbricht. Im schlimmsten Fall schalten sie Firmen, die das vertraglich erlauben, für kurze Zeit den Strom ab. So bringen sie das Netz wieder ins Lot.

Wenn aber mehrere Umspannstationen in Deutschland ausfielen, wäre die Schwankung enorm. Vielleicht wären dann plötzlich Unmengen an Strom da, aber kaum noch jemand, der sie verbrauchen kann. Gelingt es den Profis nicht binnen Sekunden, gegenzusteuern, entsteht eine Kettenreaktion, Fachleute nennen das Kaskade. Das erste Kraftwerk schaltet sich ab, um keinen Schaden zu nehmen, dann das nächste. Das wäre der Blackout, und es könnte Tage dauern, alles wieder zum Laufen zu bringen. „Das ist nicht von jetzt auf gleich zu machen“, sagt Christian Dörr, Professor für Cybersicherheit und Unternehmenssicherheit in Potsdam.

Wer wissen will, was in dieser Zeit geschieht, muss keinen der vielen Romane über Blackouts lesen. Es reicht eine nüchterne Studie des Karlsruher Instituts für Technologie. Das hat vor rund zehn Jahren für den Bundestag abgeschätzt, was bei einem großflächigen Stromausfall in Deutschland geschehen würde, wenn wirklich alles schiefgeht: Ampeln fallen aus, überall passieren Unfälle, die Straßen in den Großstädten sind nach wenigen Stunden verstopft. Das Internet und Mobilfunknetz brechen zusammen, denn die Funkmasten können ohne Strom nicht senden und die Notstromaggregate laufen nur für kurze Zeit, dann ist der Treibstoff alle. Radios funktionieren noch, die Toilettenspülung und Dusche aber irgendwann nicht mehr, weil Pumpen ausfallen. Die Infektionsgefahr steigt. Plünderer ziehen durch die Städte, die Polizei kann höchstens mit Pferden anrücken.

Natürlich ist der Blackout ein Extremszenario. Jeden Tag arbeiten in Deutschland Hunderte Fachleute daran, ihn zu verhindern. Alle Betreiber in Deutschland wissen, wie gefährlich Drohnen sind, einige haben deshalb ihre Umspannwerke geschützt und beispielsweise die Transformatoren überdacht.

Wer Böses tun will, kommt in Deutschland trotzdem zu leicht an Informationen. In der vergangenen Woche legten Unbekannte den Zugverkehr in ganz Norddeutschland für einige Stunden lahm. Zunächst redeten alle davon, wie gut die Täter vorbereitet waren. Sie hatten zwei Leitungen durchtrennt, die Hunderte Kilometer auseinanderliegen und die beide für den Zugfunk verantwortlich sind. Das eine war die Hauptleitung, das andere die Notfallleitung. Beide fielen aus, nichts ging mehr. Sicherheitsfachleute vermuteten: Das konnte nur ein Akteur gewesen sein, der sich besonders gut auskennt, womöglich der russische Geheimdienst.