Die Bundesregierung und auch Vertreter der Opposition haben Russland aufgefordert, das Getreideabkommen mit der Ukraine zu verlängern und Lebensmittellieferungen nicht als Waffe zu nutzen. Eine Regierungssprecherin sagte am Montag, Russland sei aufgefordert, „eine weitere Verlängerung des Getreideabkommens möglich zu machen und diese Auseinandersetzung nicht auf dem Rücken der Ärmsten dieses Planeten auszutragen.“ Die Bundesregierung setze darauf, dass es künftig nicht nur Einigungen mit kurzen Fristen gebe, sondern langfristige Exportmöglichkeiten für Getreide und Düngemittel aus der Ukraine.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sagte: „Es muss ein Ende haben, dass Hunger als Waffe eingesetzt wird, Putin nimmt die Ärmsten der Armen auf dieser Welt in Geiselhaft für seine grauenhafte Kriegstreiberei.“

Die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Svenja Schulze (SPD), sagte, die Äußerung des Kreml-Sprechers zu einem „de facto-Ende“ der Lieferungen zeige „einmal mehr, dass Putin der Hunger auf der Welt und die Sorgen der Entwicklungsländer letztlich egal sind. Das ukrainische Getreide könnte helfen, die Weltmarktpreise zu dämpfen und so den Hunger zu bekämpfen.“ Aus der Erpressbarkeit könne man heraus, so die Ministerin, „wenn Entwicklungsländer wieder mehr selber anbauen statt sich auf Weltmarkt-Weizen zu verlassen.“ Deutschland unterstütze das seit Kriegsausbruch „massiv“. Zudem könne die Ukraine mit Hilfe der EU „bereits deutlich mehr Getreide als früher über den Landweg exportieren.

Mehr zum Thema 1/

Der Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) sprach von einem „perfiden Spiel Russlands“. Putin verwende Nahrung „als Instrument seiner hybriden Kriegsführung gegen die regelbasierte internationale Ordnung. Dabei nimmt er Millionen Menschen insbesondere in Afrika in Geiselhaft und droht mit einer globalen Nahrungsmittelkrise verbunden mit weiter explodierenden Preisen.“ Der schnellste und effektivste Weg, eine dauerhafte Lösung zu finden, sei „ein rascher Sieg der Ukraine und die Wiederherstellung ihrer legitimen Grenzen von 1991. Zudem muss Russland verlieren lernen, das würde den hybriden Einfluss in Afrika begrenzen und so zu mehr Stabilität weltweit führen.“