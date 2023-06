Kritik an Wüst : NRW-CDU wundert sich über Merz

In der CDU kommt die Debatte über das künftige Spitzenpersonal nicht zur Ruhe. Nachdem sich der Landesvorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, mit einem Beitrag für die F.A.Z., einem Interview in einer heimatlichen Regionalzeitung sowie einer Rede beim kleinen Parteitag ins Gespräch gebracht hatte, trat ihm am Sonntagabend der Parteivorsitzende Friedrich Merz entgegen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Er wolle ersten „Personalspekulationen“ eine Absage erteilen. In der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ ging er dann auch noch vor einem studiogroßen Bild von Wüst seinen Parteikollegen an: „Die Unzufriedenheit mit Regierungen in den Ländern – auch in NRW – ist fast so groß wie mit der Regierung im Bund. Wenn wir heute in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen hätten, wäre die AfD fast so stark wie im Bund.“ Man habe es mit einer „krisenhaften Zuspitzung in unserer Demokratie“ zu tun.