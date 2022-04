Aktualisiert am

Neue Corona-Regel : Kritik an Wegfall der Isolationspflicht

Von Mai an sollen sich Infizierte nur noch freiwillig isolieren – zahlreiche Gesundheitspolitiker und mehrere Sozialverbände halten das für hochproblematisch.

Die Entscheidung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, dass die meisten Corona-Infizierten sich von Mai an nur noch freiwillig in Isolation begeben sollen, ist auf scharfe Kritik gestoßen. „Isolations­regeln sollten bei einer Corona-Infektion weiterhin gelten“, sagte der Gesundheitspolitiker der Grünen, Janosch Dahmen, am Dienstag. Es sei „wirklich inakzeptabel“, nur noch auf eine freiwillige Isolation zu setzen, sagte Thorsten Frei, der parlamentarische Geschäftsführer der Uni­onsfraktion im Bundestag.

Die Entscheidung laufe auf eine „Durchseuchung der Bevölkerung“ hinaus. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali, sagte, die Corona-Politik sei „an Un­logik nicht mehr zu überbieten“. Der So­zialverband VdK verurteilte den Be­schluss besonders scharf. „Die Politik ge­fährdet Menschenleben“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sieht Gefahren für Alte, Kranke und Behinderte. „Für die Hoch­risikogruppe wird es immer gefähr­licher“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat den Beschluss verteidigt. Es gehe dabei um „eine technische Verbesserung, die den Gesundheitsämtern mehr Möglichkeiten geben wird, die Pandemie zu bewältigen“, sagte Lauterbach in Berlin. Bei den derzeit hohen Fallzahlen kämen Anordnungen sehr oft unvollständig oder zu spät.

„Praktisch ändert sich nicht viel“

Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hält den Wegfall von Isolation und Quarantäne nur bei Personen ohne Anzeichen einer Erkrankung für richtig. Statt ungezielter Bürgertestungen sollte ausschließlich noch anlassbezogen getestet werden“ sagte Elke Bruns-Philipps, stellvertretende Vorsitzende des Verbands.

Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, argumentierte ähnlich wie Lauterbach. „De facto wurden in den vergangenen Monaten die Isolations- und Quarantäneregeln von den Gesundheitsämtern kaum kontrolliert. Daher war auch bisher schon die Eigenverantwortung der Menschen gefragt“, sagte Weigeldt der F.A.Z. „Praktisch ändert sich durch die neuen Regelungen folglich nicht viel.“ Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, lobte die geplante Änderung in der Zeitung „Rheinische Post“ als „richtigen Schritt“.