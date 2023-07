Missbrauch in der Kirche : Kritik an intransparenter Vergabe von Zahlungen an Betroffene

In der katholischen Kirche in Deutschland werden die Stimmen derer immer lauter, die auf eine neuerliche Reform des Verfahrens in Anerkennung des Leids von Missbrauchsbetroffenen dringen. Als Reaktion auf die Veröffentlichung des Urteils des Landgerichts Köln vom 13. Juni, bei dem einem Betroffenen ein Schmerzensgeld in Höhe von 300.000 Euro zugesprochen worden war, hat sich der Interventionsbeauftragte des Bistum Münster, Syndikusrechtsanwalt Peter Frings, jetzt mit einer ausführlichen Kritik an dem seit Anfang 2021 praktizierten Verfahren zu Wort gemeldet. Es sei klar, „dass es so wie bisher nicht weitergehen kann“, schreibt der Jurist in einer siebenseitigen Stellungnahme, die der F.A.Z. vorliegt.

Einerseits sei festzustellen, dass die von der Deutschen Bischofskonferenz im Jahr 2020 berufene Unabhängige Kommission (UKA) Betroffenen höhere Beträge zuerkenne, als es bis dahin viele Jahre der Fall war. Bis dahin hatte eine ebenfalls von der Bischofskonferenz installierte Gruppe den Betroffenen über fast zehn Jahre hinweg in mehr oder weniger willkürlichen Verfahren Beträge zugesprochen, die selten 5000 Euro überstiegen. Mittlerweile hat sich die durchschnittliche Leistungssumme auf mehrere zehntausend Euro erhöht. Andererseits leidet auch das neue Verfahren nach Worten des Anwalts an „grundlegenden Mängeln zu Lasten der Betroffenen“.