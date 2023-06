Aktualisiert am

Kritik an Söder und Aiwanger : „Erding ist ein Tiefpunkt im demokratischen Diskurs“

Der bayerische Ministerpräsident und sein Stellvertreter kämpfen in Erding auf offener Bühne gegen das Gebäudeenergiegesetz und „zwanghafte Veganisierung“. Nutzt das ihnen – oder der AfD?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (Mitte; CSU) am 10. Juni 2023 in Erding zusammen mit den Organisatoren einer Demonstration gegen die Klimapolitik der Ampel, Franz Widmann (links) und Monika Gruber Bild: dpa

Nach ihren Reden auf einer Kundgebung in Erding haben der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sowie sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) viel Kritik auf sich gezogen. Vor etwa 13.000 Menschen hatten sie die Demonstration gegen das geplante Gebäudeenergiegesetz am Samstag zu teils heftigen Attacken auf die Bundesregierung genutzt.

SPD und Grüne warfen ihnen daraufhin „destruktiven Populismus“ und Stimmenfischen am rechten Rand vor, zumal auch Sympathisanten der AfD zugegen waren. Aiwanger etwa rief unter dem Jubel der Menge, es sei nun „der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen: Ihr habt’s wohl den Arsch offen da oben.“ Die Diktion erinnerte an den AfD-Slogan „Wir wollen uns unser Land zurückholen“.

Gruber muss um Respekt für Söder bitten

Mitorganisiert wurde die Kundgebung von der Kabarettistin Monika Gruber. Sie stammt aus dem Landkreis Erding und hat sich immer wieder gegen angebliche Auswüchse der „Wokeness“ gewandt. Gruber hatte sich vorab von der AfD abgegrenzt und der Partei ein Rederecht verweigert.

Die AfD rief dennoch dazu auf, nach Erding zu kommen, zu einer parallelen Kundgebung direkt nebenan. Ebenfalls vertreten waren in Erding Klimawandelleugner und Impfgegner. Gruber hatte zuvor dem „Münchner Merkur“ gesagt: „Wir sind keine Leugner des Klimawandels oder Gegner von sinnvollen Klimaschutzmaßnahmen. Im Gegenteil, wir sind die liberal-konservative Mitte der Gesellschaft.“

Während Aiwanger mit Blick auf die Landtagswahl im Oktober darauf spekuliert, der AfD Wähler abspenstig zu machen, hatte sich Söder nach schlechten Erfahrungen mit rechtspopulistischer Rhetorik in den vergangenen Jahren immer deutlich von der AfD distanziert.

Dass er sich nun, da er wieder die Grünen zum Hauptfeind erkoren hat, auf einer Gratwanderung befindet, zeigte sich in Erding. Söder wurde zu Beginn heftig ausgebuht, offenkundig unter anderem von AfD-Sympathisanten, von denen er sich dann als einziger Redner scharf abgrenzte und dafür wiederum ausgepfiffen wurde. „Die bürgerliche Mitte hat nichts mit AfD, hat nichts mit Anti-Demokraten zu tun“, rief er. Gruber musste mehrmals um Respekt für Söder bitten.

Man sage Ja zum Klimaschutz, „aber Nein zu diesem Heizungsgesetz“, sagte Söder. Beim Heizungstausch brauche es deutlich längere Fristen, forderte er, und alle Rentner sollten von der Pflicht dazu befreit werden. Der CSU-Chef lehnte zudem vermeintliche „zwanghafte Veganisierung“ und „zwanghaftes Gendern“ ab. Söder und Aiwanger wurden dafür, erwartbar, vom politischen Gegner scharf kritisiert.

Lauterbach: Söder ist Kronzeuge der Ignoranten

„Erding zeigt heute auf den Punkt, warum die Strategie, den Rechten nach dem Mund zu reden, nicht funktioniert“, schrieb die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang auf Twitter. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nannte Söder einen „Kronzeugen der Ignoranten, die ihn dann verspotten und AfD wählen“.

Kritik kam aber auch aus der CDU. „Erding ist ein Tiefpunkt im demokratischen Diskurs“, äußerte der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke, und warf Aiwanger vor, „AfD-Narrative“ zu bedienen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Hauer schrieb auf Twitter: „Wer ernsthaft meint, es müsse sich in Deutschland eine „schweigende Mehrheit“ die ‚Demokratie zurückholen‘, der hat das Ende der Populismus-Fahnenstange erreicht“.