Streit um Habeck-Pläne : Lässt sich ein Atomkraftwerk wieder hochfahren?

Zwei der letzten drei deutschen Kernkraftwerke sollen nach dem Abschalten am Jahresende bis Mitte April in einer Kalt- oder Einsatzreserve verbleiben: Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg. Das schlägt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vor. Doch inwieweit und in welcher Zeit lässt sich das realisieren?

Erst müssen Netzbetreiber und Bundesnetzagentur ei­ne „vertiefte Analyse“ vorlegen, dass die Kraftwerke wirklich benötigt werden. Dann folgen eine „Empfehlung für den Abruf der Reserve“ und eine Regierungsverordnung, welcher der Bundestag wi­dersprechen kann. Schließlich müssen die Atomaufsichtsbehörden eine Wiederanfahrgenehmigung erteilen.

Letztere sind die Umweltministerien in München und Stuttgart. Beide können bisher nicht sagen, wie lange diese Prozedur dauern wird. Bayerns Umwelt­minister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte der F.A.Z.: „Eine Kaltreserve ist keine gute Lösung. Ein Kernkraftwerk ist kein Notstromaggregat.“ Es ge­he um unbekannte komplexe Vorgänge. Besser wäre „eine befristete Verlän­gerung der Laufzeiten, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“.

Das System muss langsam extern erhitzt werden

Ba­den-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) stützt ihren Parteifreund Habeck, sagt aber auch: „Es sind noch Fragen offen, inwieweit dieses Konzept technisch umgesetzt werden kann und welche besonderen sicherheitstechnischen Anforderungen dabei beachtet werden müssen.“

Für das rein technische Anfahren rechnet Habeck mit einer Woche, doch hält das der Isar-2-Betreiber Preussen-Elektra für unrealistisch. Die beiden Kernkraftwerke sollen im sogenannten kalt unterkritischen Zustand verbleiben. Das bedeutet, dass keine Kettenreaktion läuft und sich der Reaktor nicht auf Be­triebstemperatur befindet. Um ihn wieder anzufahren, muss das System extern erhitzt werden, und zwar langsam, damit die Komponenten keinen Schaden nehmen.

Die Steuerstäbe und die Borsäure, welche die Neutronen absorbieren und die Kettenreaktion unterbinden, werden im nächsten Schritt teilweise entnommen. Dadurch wird der Meiler ohne Last „heiß kritisch“ und anschließend „heiß unter Teillast“ – und kann dann ans Netz gehen. Mit „kritisch“ wird der Punkt be­zeichnet, ab dem sich die Kettenreaktion selbst aufrecht erhält.

Nukleartechniker weisen darauf hin, dass das Hochfahren deutlich schneller ginge, als von Habeck geplant, wenn sich der Reaktor im „heiß kritischen“ Zustand befände, etwa wie ein Auto, dessen Motor im Leerlauf arbeitet. Zur Reaktorsicherheit sagt Annalisa Manera, Professorin für Nukleare Systeme an der ETH Zürich, der Reaktor und die Betriebsverfahren seien so ausgelegt, dass sie im heißen und im kalten Zustand sicher seien. „Es ist eine irrationale Furcht, dass die Anlage gefährlich ist, wenn sie arbeitet, aber ungefährlich, wenn sie in Bereitschaft steht.“

Unbegründet sei auch die Sorge, dass beim regulären Weiterbetrieb mehr Atommüll anfiele. „Die Rektoren arbeiten ja mit den vorhandenen Brennstäben, die ohnehin entsorgt werden müssen. Die Radioaktivität nimmt beim Weiterbetrieb geringfügig zu, nicht aber das Volumen.“

Manera bestätigt, dass das Wiederanfahren möglich sei. „Technisch bewerkstelligen lässt sich das, aber aus meiner Sicht ist der geplante Standby ökonomisch und energetisch nicht sinnvoll und auch nicht aus Sicherheitsüberlegungen heraus geboten.“ Auch im Reserve­betrieb müsse die Belegschaft vorgehalten werden. Außerdem werde tatsächlich jede Kilowattstunde gebraucht, weshalb die Nuklearkapazitäten möglichst effizient und lange genutzt werden sollten.

„Die vorhandenen Anlagen sind sicher und sie sind darauf ausgelegt, noch Jahre am Netz zu bleiben“, sagt Manera. „Es ist irrational und fachlich nicht nachvollziehbar, in der angespannten Energiesituation darauf zu verzichten.“