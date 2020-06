Kritik an Philipp Amthor : Er war jung und brauchte die Aktienoptionen

Philipp Amthor galt als Jungstar der Unionsfraktion. Nun steht er wegen seiner Lobbytätigkeit in der Kritik. Was sagt eigentlich seine Partei dazu?

Die Rückendeckung der Berliner Fraktionskollegen für Philipp Amthor beschränkt sich vorerst auf nachsichtige und abwartende Wendungen. Der junge, Aufmerksamkeit weckende Bundestagsabgeordnete der mecklenburg-vorpommerschen CDU hatte am Freitag als Fehler eingestanden, nebenbei für ein amerikanisches Sicherheitsunternehmen tätig gewesen zu sein und diesem Termine mit der Spitze des Bundeswirtschaftsministeriums verschafft zu haben.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z. Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus sagte am Dienstag, Amthor habe sich vor dem Bekanntwerden der Vorgänge mit ihm in Verbindung gesetzt, er werde „sehr transparent“ mit der Sache umgehen. Noch sei nicht klar, inwieweit er bei der Nebentätigkeit für die amerikanische Firma gegen Regeln für Abgeordnete verstoßen habe; erst wenn das geklärt sei, könne sein Verhalten abschließend bewertet werden.

Amthor hatte zwar im Abgeordneten-Register eine Nebentätigkeit für die Firma Augustus registriert, aber keine Einkünfte dazu angegeben; anders als bei seiner zweiten Nebentätigkeit für eine Anwaltskanzlei, für die er Einkünfte von bis zu 3500 Euro monatlich anzeigte. Die Verwaltung des Bundestags prüft, ob er Spesenzuwendungen und Anteilsoptionen, die ihm die amerikanische Augustus-Intelligence zudachte, auch als Einkünfte hätte deklarieren müssen. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gelte für Amthor bislang „die Unschuldsvermutung“.

Wadephul nahm den 27 Jahre alten Abgeordneten, der 2017 seinen Wahlkreis in Vorpommern direkt gewann, mit der Bemerkung in Schutz: „Er ist eben noch jung, und da trifft man im Überschwang noch leichter falsche Entscheidungen.“ Der langjährige Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg hatte Amthors Verhalten hingegen kritischer beurteilt. Er sagte, mit solchen Vorgängen mache man sich „politisch angreifbar“, ein „Vertrauensverlust wiegt schwer“. Rehberg ist als haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion mächtig – und er führt kommissarisch den Landesverband der CDU in Mecklenburg-Vorpommern.

Mehr zum Thema 1/

Am Freitagabend soll Philipp Amthor sich in seiner Heimat erklären. Dann kommt der Landesvorstand in Güstrow zusammen. Amthor sollte ohnehin dabei sein, ist zu hören. Schließlich geht es auch um die Frage, wann und wo ein neuer Landesvorsitzender gewählt werden soll – der einzige Kandidat ist Amthor. Nachdem aber die Lobby-Vorwürfe gegen ihn bekannt geworden sind, gibt es noch mehr Gesprächsbedarf, so viel ist klar. Auch wenn Rehberg mit seiner Kritik bislang auch im Nordosten eine Ausnahme zu sein scheint. Auch hier zeichneten sich Amthors Parteifreunde bislang vor allem durch Zurückhaltung aus.

Anfang des Jahres hatte der bisherige Landes- und Fraktionsvorsitzende hingeschmissen – und das, obwohl die Partei gute Aussichten hat, bei der Landtagswahl im nächsten Jahr wieder an der SPD vorbeizuziehen. Amthor erklärte als erster seine Kandidatur für den Landesvorsitz. Eine Gegenkandidatin, die Justizministerin Katy Hoffmeister, gab es auch, und zu ihren Unterstützern wurde, so hört man es in der Partei zumindest, auch Rehberg gezählt. Vergangene Woche zog Hoffmeister ihre Kandidatur aber wenige Tage vor Bekanntwerden der Vorwürfe wieder zurück, in den Vorstellungsrunden zuvor war vieles schon auf Amthor zugelaufen. Er stand neben ihr bei der Pressekonferenz in Schwerin und lächelte. Ob er auch als Spitzenkandidat gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD antreten werde, wollte er zwar nicht zusagen – äußerte aber, dass der Landesvorsitzende das erste Zugriffsrecht habe. Eine Frage ist, ob er da schon etwas wusste über die laufenden Recherchen – und wenn ja, was? Es gibt also viel zu besprechen am Freitag.

Nach den kritischen Worten Rehbergs war am Dienstag aber auch Unterstützung für Amthor zu hören. Er habe einen Fehler gemacht und stehe dazu, dass müsse man anerkennen, sagte etwa Franz-Robert Liskow der F.A.Z. „Ich habe Philipp Amthor unterstützt und ich unterstütze ihn auch weiterhin, auch und gerade wenn die Situation schwierig ist.“ Liskow ist der Kreisvorsitzende von Amthor. Und Sascha Ott, einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden, sagte, der Vorgang sei aufklärungsbedürftig und er sei sich sicher, dass Amthor daraus gelernt habe. Das ändere aber nichts daran, dass Amthor „ein begnadeter Jurist“ und sehr guter Redner sei, „und wir ihn weiter fördern und fordern müssen“. Man brauche jetzt schnell einen Landesvorsitzenden und Amthor sei der richtige Kandidat. Die Äußerungen von Rehberg hätten ihn verwundert. „Er gibt damit nicht die Meinung des Landesvorstands wieder, und darüber wird am Freitag auch zu reden sein. Solidarität buchstabiere ich anders.“ Am Montagabend hatte bereits der CDU-Kreisvorstand der Mecklenburgischen Seenplatte über Amthor diskutiert. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung hat man ihn für den Landesvorsitz nominiert.