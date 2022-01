Kritik an der Justiz : Prellbock für Corona-Frust

In der Pandemie hat die Justiz ein entscheidendes Wort mitzusprechen. Die 2-G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel gilt nicht mehr, weil das Oberverwaltungsgericht sie für unverhältnismäßig erklärt hat. Beherbergungsverbot, nächtliche Ausgangssperren, Maskenpflicht an Schulen – es gibt kaum eine Corona-Maßnahme, die nicht schon Gegenstand eines Rechtsstreits war. Manches wurde aufgehoben, anderes bestätigt. Die Urteile bewegen nicht nur die Bürger, die geklagt haben, und die Landesregierung, die die Regelung erlassen hat. Sie spielen mitten hinein in die hitzige Debatte darüber, was nötig ist im Kampf gegen Corona und was überzogen.

Entsprechend aufbrausend sind manche Kommentare, zuweilen lassen sie den nötigen Respekt vor der Justiz vermissen. Jüngst sprach der Vorstand der Weltärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, von „kleinen Richterlein“, die sich „hinstellen“ und Maßnahmen „kippen“, die sich wissenschaftliche und politische Gremien mühsam abgerungen hätten. Winfried Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident von den Grünen, hat sich darüber beklagt, dass er sich in der Pandemie mit den Gerichten „herumschlagen“ müsse. Die Gerichte erbringen den Beweis, dass der Rechtsstaat auch in einer Ausnahmesituation wie einer Pandemie funktioniert. Und zum Dank werden sie zum Prellbock für den Corona-Frust.

Aber schon vor der Pandemie waren es nicht allein AfD-Politiker, die sich im Ton vergriffen, wenn ihnen ein Urteil nicht gefiel. Erinnert sei hier an den nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul (CDU), der nach einem Urteil, das die Rückholung eines islamistischen Gefährders nach Deutschland anordnete, an die Gerichte appellierte, das „Rechtsempfinden der Bevölkerung“ zu beachten. Immerhin hat er dafür um Entschuldigung gebeten.

Die Justiz ist nicht sakrosankt

Der Einwand, dass jede Kritik an einem Urteil gleich als Angriff auf die dritte Gewalt gewertet würde, trifft nicht zu. Die Justiz ist nicht sakrosankt. Der FDP-Bundesjustizminister hat vorgemacht, wie es geht: Marco Buschmann hatte im Frühjahr, damals noch Parlamentarier in der Opposition, Verfassungsbeschwerde gegen die Bundesnotbremse erhoben. Das Urteil aus Karlsruhe steht seiner Position diametral entgegen. Der designierte Minister verhehlte seine Enttäuschung nicht, sagte öffentlich, er habe sich ein anderes Ergebnis gewünscht, und fügte hinzu, dass er die Entscheidung respektiere.

Die verbalen Entgleisungen sind ein Anzeichen dafür, dass die Justiz an Ansehen verloren hat. Nach einer repräsentativen Umfrage des Instituts Allensbach aus dem vergangenen Jahr hat eine Mehrheit der Deutschen Vertrauen in die Gerichte, doch nur ein Drittel gab an, „großen Respekt“ vor Richtern zu haben, und nur ein Drittel meint, dass bei deutschen Gerichten alles mit rechten Dingen zugehe und Gerichte gewissenhaft und gründlich arbeiteten. Ein alarmierender Befund.

Vertrauen ist das wichtigste Kapital der unabhängigen Justiz. Aber auch sie kann die Voraussetzungen, von denen sie lebt, nicht garantieren. Vielleicht sogar noch weniger als Exekutive und Legislative, denn die Justiz hat „kein Schwert und keine Geldbörse“, wie Alexander Hamilton, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, einst so treffend formulierte.

Die Justiz muss die Komfortzone verlassen

Aber es steht zu viel auf dem Spiel, als dass Richter sich resigniert zurücklehnen und von der Ehrfurcht alter Zeiten träumen könnten. Auch die Justiz ist gefordert, die Komfortzone zu verlassen. Dazu gehört das Eingeständnis, dass auch Richter nicht per se recht haben, dass auch ihnen Fehler unterlaufen. Fehlerkultur ist dabei mehr als der Verweis auf die Korrekturmöglichkeit im Instanzenzug.

In der Öffentlichkeitsarbeit der Justiz hat sich ein bisschen was getan, aber noch nicht genug. Natürlich sprechen Richter primär durch ihre Urteile. Doch das darf kein Vorwand sein, sich um eine Auseinandersetzung zu drücken. Richter haben durchaus die Möglichkeit, die grundlegenden Prinzipien einer Entscheidung zu erläutern, wie zuletzt ein Verfassungsrichter über die Entscheidung zur Bundesnotbremse. Es wäre wünschenswert, wenn das mehr täten.

Die Regierungen von Bund und Ländern sind in der Pflicht, die Gerichte besser auszustatten. Offene Stellen müssen schnell besetzt, baufällige Gebäude saniert, die Technik auf den neuesten Stand gebracht werden. Die Besoldung muss auch in den ersten Berufsjahren vernünftig sein. Es ist kein gutes Zeichen, wenn junge Juristen und insbesondere Juristinnen, die sich für eine Karriere in der Justiz entscheiden, immer nur die Frage hören, ob sie das für die Familie tun. Mit dem Pakt für den Rechtsstaat haben Bund und Länder den ersten Schritt getan, es braucht eine weitere Kraftanstrengung. Auch das ist eine Frage des Respekts.