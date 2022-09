Krisenmanagement der Ampel : Ein Bild des Jammers

Noch keine Bundesregierung wurde nach einem Machtwechsel in so kurzer Zeit in so kaltes Wasser geworfen. Das muss der Ampelkoalition zugutegehalten werden, wenn ihre Leistungen in Zeiten des Krieges und der mehrfachen Krisen begutachtet werden.

Doch auch wenn dabei Situationen gemeistert werden müssen, die es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gab, lassen die Bewegungen der Ampelkoalition nicht darauf schließen, dass sie lernt zu schwimmen. Es gibt richtige und gute Entscheidungen. Es gibt aber auch ein Bild des Jammers.

Richtig und gut sind Entlastungspakete, die den Angriff aus Russland auf die deutsche Volkswirtschaft konterkarieren. Richtig und gut ist außerdem die Umleitung der Energieversorgung aus neuen Quellen, die Fehlentscheidungen der Vergangenheit korrigieren. Richtig und gut war außerdem der längst überfällige Schwenk in der Sicherheitspolitik.

Mehr ist nicht zu erwarten?

Das alles lässt sich aber nicht schon als Glanzleistung und begnadetes Krisenmanagement begreifen. Es ist, mit Verlaub, was gesunder Menschenverstand gebietet.

Mehr ist gegenwärtig aber von dieser Regierung nicht zu erwarten. Seit Wochen weiß das Land nicht, was geschehen soll, um zwei der wichtigsten innenpolitischen Krisenherde zu entschärfen, die seit Langem bekannt sind: Was wird aus dem Gaspreis und der Gasumlage? Was wird aus dem Strompreis und der Stromversorgung?

Davon abgeleitet stellt sich die Frage, ob die Entlastungen an den richtigen Stellen ansetzen und ob sie reichen. Die Koalition wirkt, als wolle sie aus Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, erst einmal gar nichts tun. Die Folge: Sie doktert an den Symptomen herum.

Politischer Schildbürgerstreich

Symbolisch stand bisher dafür die Atomfrage. Sorgt die Bundesregierung nun durch eine Laufzeitverlängerung für ein möglichst großes und sicheres Angebot an Energieversorgung, oder lässt sie es bleiben?

Die Koalition hat sich für eine Kon­struktion entschieden, die eine Entscheidung erstens vertagt, die zweitens so kompliziert wie möglich ist, und die drittens allenfalls in der Partei des Wirtschaftsministers und der Umweltministerin für Entspannung sorgt. Im Rest des Landes vergrößert sie die Unsicherheit, die schon groß genug ist.

Die Gasumlage hat diesem Schildbürgerstreich nun den Rang abgelaufen. Je weiter und schneller sich die Speicher füllen, desto mehr Hoffnung gibt es offenbar, dass sich die Lage auf dem Gasmarkt wieder beruhigt. Liegt es daran, dass sich die Regierung so viel Zeit lässt, um zu klären, ob die Umlage wirklich sinnvoll und rechts­sicher ist?

Die Rolle der Schuldenbremse

Die Debatte in der Koalition lässt eher darauf schließen, dass sie sich nicht einig ist. Die SPD rückt von der Gasumlage ab, die FDP dagegen beharrt darauf – nicht etwa, weil sie in der Sache überzeugt wäre, sondern weil sie um die Schuldenbremse fürchtet, sollte die Koalition doch noch einen anderen und besseren Weg gehen.

Die Schuldenbremse wiederum ist ohnehin und nur deshalb gefährdet, weil SPD, Grüne und FDP an Versprechen festhalten, die immun zu sein scheinen gegen jede noch so große Zeitenwende.

Die Lawine setzt sich fort: Weil sie selbst nicht die Dehnungen der Schuldenbremse in Anspruch nehmen können, die dem Bund zur Verfügung stehen, protestieren die Länder gegen die Belastungen, die der Bund ihnen aufs Auge drückt.

Neue Begehrlichkeiten

Dazu gehören vor allem „Entlastungen“, Stichwort 9-Euro-Ticket, die dauerhafte Begehrlichkeiten geweckt haben. Die lassen sich nun nicht mehr zurückdrehen, obgleich sie gar nicht der akuten Krisenbekämpfung gedient haben, sondern alten Klimaschutzplänen, deren Bezahlung offenbar die Steckdose übernehmen soll. Wie wird das erst mit anderen Entlastungen sein?

Gibt es einen Ausweg? Während in Deutschland Haushalte, Mittelstand und Industrie trotz dreier Entlastungspakete noch immer nicht wissen, wie sie kalkulieren sollen, bringen sich Finanzministerium und Wirtschaftsministerium gegeneinander in Stellung, und es tagt erst einmal ein Arbeitskreis zur Gaspreisbremse.

Mehr zum Thema 1/

Auch die Strompreisbremse und die geplante Gewinnabschöpfung harren noch der Ausgestaltung. Die EU mag dafür ein Stolperstein sein, eine Entschuldigung ist sie nicht. Der Grund für die Verzögerungen an vielen Stellen liegt nicht außerhalb der Regierung, sondern darin, dass sie sich in ihren ideolo­gischen Widersprüchen und handwerklichen Fehlern verrannt hat.

Robert Habeck hat nun um Nachsicht gebeten. Sein Ministerium sei überlastet und arbeite mehr als je zuvor. Damit wird er nicht überall in der Republik auf Verständnis stoßen. Die Bäcker zum Beispiel, mit denen Habeck seit seiner Bemerkung über insolvente Unternehmen eine besondere Beziehung pflegt, werden ihm sagen, dass auch sie sich wünschten, nicht immer rund um die Uhr arbeiten zu müssen, um ihren Laden über Wasser zu halten. Und: Jammern hilft dabei nicht.