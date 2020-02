Krise in Erfurt : In der Thüringer Grube

Waren die bürgerlichen Parteien in Thüringen zu dumm für ihren Job? Oder waren sie in Wirklichkeit durchtrieben? Auf jeden Fall haben sie eine wichtige politische Währung verspielt: ihre Glaubwürdigkeit.

Man weiß nach dieser Woche nicht, worüber man am meisten den Kopf schütteln soll. Da wählen also zwei bürgerliche Parteien gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten in Thüringen. Sie tun das nicht mit irgendeinem AfD-Landesverband, sondern mit dem rechtesten dieser äußerst rechten Partei, der von einem Mann mit völkischen Überzeugungen geführt wird. Hinterher stellen sie das Ganze dann als einen Betriebsunfall dar, sie seien der Höcke-Truppe auf den Leim gegangen. In anderen Worten: Sie waren zu dumm für ihren Job. Das wünscht man sich nun wirklich nicht von Volksvertretern.

Es gibt allerdings deutliche Hinweise, dass das nur eine Schutzbehauptung ist. Immerhin war die Möglichkeit, dass Kemmerich im dritten Wahlgang an die Regierung gelangen könnte, vor der Abstimmung durchaus Gegenstand innerparteilicher Gespräche. Und er fand ja auch erst mal nichts daran, sein Amt anzutreten. Waren die Bürgerlichen in Erfurt also in Wirklichkeit durchtrieben? Sind sie sehenden Auges ins Risiko gegangen, wollten sie einen kleinen Coup landen? Das wäre nicht besser. Denn ohne die AfD hätten sie ja kaum regieren können.

Das Bremsmanöver, zu dem die Thüringer Parteifreunde CDU und FDP im Bund zwangen, hinterlässt nun seinerseits einen gewaltigen Flurschaden. Es ist ja nicht so, dass Kemmerich „jede demokratische Legitimität“ fehlte, wie etwa der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans behauptet. Ein Putsch hat nicht stattgefunden am Mittwoch in Erfurt. Es wurde ein ordentlich gewähltes Mitglied des Landtages gemäß den Regeln der thüringischen Verfassung von einer Mehrheit zum Regierungschef gewählt. Wenn das nicht demokratisch ist, was dann? Der jetzt schon wieder zurückgetretene Ministerpräsident ist übrigens auch kein Nazi.

Keine Werbung für den Parlamentarismus

So befördert die von Berlin aus betriebene Rettungsaktion beim Publikum nur wieder den Eindruck, dass Demokratie das ist, was den „Eliten“ passt – also genau das Narrativ, mit dem die AfD groß geworden ist. Man kann sich leicht ausmalen, wie es gerade auf Ostdeutsche wirkt, wenn die Bundeskanzlerin sagt, das Ergebnis der Wahl müsse „rückgängig“ gemacht werden. Die bürgerlichen Parteien haben in Erfurt verspielt, was im politischen Geschäft eine der wichtigsten Währungen ist: ihre Glaubwürdigkeit.

Mehr zum Thema 1/

Als ob das nicht genug wäre, wurden auch bei den nächsten Schritten sämtliche Vorurteile bestätigt, die man gegen Berufspolitiker haben kann. Wenn ein Parlament daran scheitert, eine arbeitsfähige Regierung ins Amt zu bringen, dann ist es eine vernünftige Idee, Neuwahlen abzuhalten. Der Einwand, dass sich an den grundsätzlichen Kräfteverhältnissen im Thüringer Landtag womöglich nicht viel ändern würde, überzeugt nicht, denn es geht nicht um Opportunität, sondern um Legitimität. Aber diesen Weg wollte man in Erfurt erst einmal nicht gehen, auch CDU und FDP wollten das nicht. Ihre Abgeordneten fürchten – zu Recht – um ihre Mandate. Auch das ist keine Werbung für den Parlamentarismus.

Zu guter Letzt haben Kemmerich und Mohring noch ihre Parteivorsitzenden beschädigt, im Fall Lindners allerdings unter tätiger Beihilfe des Geschädigten. Zum zweiten Mal hat der FDP-Chef bei einer Entscheidung von großer Tragweite den falschen politischen Instinkt gehabt. Von einer Partei, die ständig von Leistung und Freiheit redet, erwartet man die Bereitschaft zum Regieren (Jamaika), aber eben gerade nicht von Gnaden der AfD (Thüringen). Lindners Selbstgeißelung hat gereicht, um ihn im Amt zu halten, aber auch bloß, weil die FDP derzeit keinen Besseren hat. Es zeigt sich, dass es ein weiter Weg ist vom Talkshowkönig zum Staatsmann. Zu weit für manche.

Das Land braucht fähige Demokraten

Kramp-Karrenbauer hat immerhin sofort erkannt, welche gefährliche Lunte in Erfurt für ihre Partei brannte, die tief in der gemäßigten, oft noch konfessionell gebundenen westdeutschen Mittelschicht verankert ist. Aber sie konnte sich gegen Mohring nicht einmal durchsetzen, als der schon im Niedergang war. Das wird sie Punkte kosten im unerklärten Ringen mit Merz und Laschet um die Kanzlerkandidatur. Mehr als andere Parteien erwartet die CDU von ihrer Vorsitzenden Führung.

Das Bedrückendste der vergangenen Tage ist, dass die Parteien der gesellschaftlichen Mitte wieder und wieder am Rechtspopulismus scheitern. Obwohl die AfD immer weiter nach rechts gewandert ist, schafft sie es spielend, das bürgerliche Lager in Selbstzweifel und Selbstzerfleischung zu treiben. Große taktische Finesse steckt da oft gar nicht dahinter, auch in Thüringen haben sich CDU und FDP die Grube selbst gegraben. Und am Ende wird Ramelow, den sie so clever austricksen wollten, wahrscheinlich doch triumphieren.

Das Land brauche Demokraten, heißt es immer. Fähige Demokraten sollten es aber schon sein.