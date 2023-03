Eigentlich sollten die Eckwerte für den Haushalt 2024 am Mittwoch im Kabinett beschlossen werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ließ den Termin jedoch platzen, weil er sich mit seinen Kollegen nicht einigen konnte. Die Fachminister hatten Zusatzwünsche von rund 70 Milliarden Euro angemeldet, für die der Finanzminister keinen Spielraum sieht.

Seither machen sich die Ampelparteien gegenseitig Vorwürfe, falsche Schwerpunkte zu setzen und überzogene Forderungen zu erheben. Dabei geht es um die Sache; die persönlichen Verhältnisse der FDP-Minister mit ihren Ampelkollegen seien absolut intakt, hört man aus den FDP-geführten Ministerien. Aber in Geldfragen treffen eben sehr unterschiedliche Auffassungen aufeinander, gerade zwischen Grünen und Liberalen.

Was ist Lindners Standpunkt?

Lindner sagt, dass Deutschland ein „massives Ausgabeproblem“ habe und es durch Corona-Pandemie und Energiekrise ein strukturelles Defizit gebe. Er will die Schuldenbremse einhalten und gleichzeitig auf Steuererhöhungen verzichten. Lindner ist sich mit mehreren Ministerien noch nicht einig darüber, welchen Beitrag sie zur Einhaltung der Schuldenbremse leisten müssen, das heißt, auf welche ihrer Forderungen sie zu verzichten bereit sind. Er selbst kann es sich nicht leisten, klein beizugeben. Der FDP-Vorsitzende muss in die Offensive kommen, nachdem seine Partei bei fünf Landtagswahlen in Folge kümmerlich abschnitt. Die FDP will ernst genommen werden – und dass sie alles dafür tut, soll die Öffentlichkeit ruhig sehen. (fhau.)

Was bedeutet die Zinswende für den Bundeshaushalt?

Lange Zeit waren die Zinsausgaben des Bundes ein politisch besonders angenehmer Haushaltsposten: Sie sanken von Jahr zu Jahr – und bescherten damit der Regierung laufend zusätzliche Spielräume für andere Ausgaben. Doch das ist vorbei: Im Haushalt für 2023 macht der Schuldendienst knapp 40 Milliarden Euro aus. Das ist zehnmal so viel wie 2021 und zugleich fast doppelt so viel wie der gesamte Etat für Bildung und Forschung. Selbst 2013, kurz nach der Finanzkrise, musste die Bundesregierung „nur“ 31,3 Milliarden Euro für Zinsen ausgeben. Seither kamen stets zwei günstige Faktoren zusammen: sinkende Zinsen und ein sinkender Schuldenstand des Bundes. Doch seit den Verwerfungen durch Pandemie und Ukrainekrieg wirken steigende Zinsen und der gestiegene Schuldenstand mit vereinten Kräften in die Gegenrichtung und treiben die Zinsausgaben in den kommenden Jahren eher noch weiter hoch. (dc.)

Was kostet die Zeitenwende das Verteidigungsressort?

In keinem Ressort soll sich die Zeitenwende so deutlich zeigen, wie im Verteidigungsministerium. In keinem Ressort gibt es aber auch mehr zu tun – und auszugeben. Denn gerade hätte Deutschland keine Streitkräfte, „die verteidigungsfähig sind“, sagte der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor wenigen Tagen – „also verteidigungsfähig gegenüber einem brutal geführten Angriffskrieg“. Damit hat der Sozialdemokrat noch einmal klargestellt, von welchem Punkt aus er startet mit der Bundeswehr und seinem Ministerium. Dass es mit den 100 Milliarden Euro des Sondervermögens nicht getan ist für die nächsten Jahre, hat er auch schon klar gemacht. Schon weil das – bislang noch klar verfehlte – Zwei-Prozent-Ziel der NATO künftig nicht nur Ziel sein soll, sondern die Basis für alles weitere. Zehn Milliarden Euro mehr soll sein Haus daher in den Verhandlungen gefordert haben.