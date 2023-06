Aktion und Reaktion: Polizisten nach der Massenschlägerei in Castrop-Rauxel am 15. Juni Bild: dpa

Bei einer Massenschlägerei in Castrop-Rauxel gehen Dutzende Männer mit Baseballschlägern und Dachlatten aufeinander los. Anlass war ein Streit zwischen zwei Elfjährigen. Durch die Essener Innenstadt ziehen prügelnde Gruppen, werfen Tische und Stühle durch die Luft und nehmen ein syrisches Lokal auseinander. Im schwäbischen Provinzörtchen Altbach fliegt eine Handgranate in einen Trauerzug und richtet beinahe ein Blutbad an. Mit aller Wucht ist das Thema krimineller Gruppen und Clans in den vergangenen Wochen auf die Tagesordnung zurückgekehrt.

Tatsächlich gibt es einigen Grund zur Sorge. Auch wenn der Granatenwurf von Altbach auf einen Streit zwischen kriminellen Banden zurückzugehen scheint, die nicht mit den berüchtigten Familienclans zusammenhängen, geht es doch um ein gemeinsames Phänomen: Gruppen von Männern aus einem größtenteils migrantischen Milieu, die in auffallend jungem Alter einen Gangsterkult zelebrieren und die Staatsmacht immer offener herausfordern.

Die Behörden haben inzwischen einige Erfahrung im Umgang mit diesem Phänomen. Vor allem aus dem offenen Kampf gegen die Clankriminalität, der viel zu spät, aber dann doch in Gang gekommen ist, lassen sich auch für die Zukunft Schlüsse ziehen.

Ein neuer Faktor: Syrische Familienstrukturen

Der erste: Es ist essenziell, die Probleme zu benennen. Noch immer wird der Begriff „Clankriminalität“ vor allem von der Linken kritisiert. Natürlich können sich, wenn von „kriminellen Familienclans“ die Rede ist, Tausende Menschen in Sippenhaft genommen fühlen, obwohl nur einzelne, weit entfernte Teile ihrer Familie kriminell sind. Wer den Namen eines der berüchtigten Clans trägt, hat mitunter Schwierigkeiten, Job, Wohnung und ein normales soziales Umfeld zu finden. Den echten Gangstern wiederum bringt die Bekanntheit, die durch den medialen Hype bis in die Filmindustrie befeuert wird, Ruhm und Anerkennung.

Dennoch war es ungemein wichtig, das Problem beim Namen zu nennen. Viel zu lange wurde aus falscher Rücksichtnahme beschwiegen, dass sich in einer Einwanderergruppe aus Libanon, die in den 1980er-Jahren kam, schwer kriminelle Strukturen entwickelt haben, weil bestimmte Faktoren zusammenkamen: ein Ausländerrecht, das den Migranten damals keine Perspektive auf ein geordnetes Leben in Deutschland bot, archaische Familientraditionen und ein tiefes Misstrauen gegen den Staat, das alles noch gepaart mit einer Machokultur, die für das abgewogene Auftreten des deutschen Rechtsstaats nur Geringschätzung übrighat. Erst durch den offenen Umgang mit dem Phänomen wurde allen Beteiligten klar, wie vielschichtig das Problem ist und dass es koordiniert auf allen Ebenen angegangen werden muss – von der Polizei über die Sozialämter bis hinein in die Schulen.

In Castrop-Rauxel und Essen ist nun ein neuer Faktor hinzugekommen: syrische Familien, die dort in den vergangenen Jahren Fuß gefasst haben. Deren Umstände unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von den Clans aus Libanon. Aber auch hier darf man die Augen nicht davor verschließen, dass Integration ein langwieriger, aufwendiger Prozess ist, vor allem, wenn sich die Ankömmlinge in die traditionellen Strukturen ihrer Familien zurückziehen können.

Die Nadelstiche treffen nicht nur Kriminelle

Im Kampf gegen die Clankriminalität kann der deutsche Staat immerhin auf gewisse Erfolge blicken. Vielerorts gehen die Behörden inzwischen robust und offensiv vor, um sich den nötigen Respekt zu verschaffen. Auch die Abschöpfung kriminellen Vermögens wurde erleichtert. Man spricht von der „Politik der tausend Nadelstiche“.

Auch hieran gibt es Kritik, die nicht ganz unberechtigt ist. Die „Nadelstiche“ sind in der Realität ständige Kontrollen, Razzien und Großeinsätze. Sie bewirken, dass sich auch rechtstreue Bürger zu Unrecht verfolgt fühlen, wenn die Polizei ständig in ihre Läden oder Shishabars kommt. Die gefühlte Ausgrenzung spült junge Menschen, die in ihrem Leben schon häufig Diskriminierung empfunden haben, schnell jenen Gruppen zu, die ihre Verachtung für den deutschen Staat und seine Gesellschaft offen kundtun. Dennoch gibt es zu diesem offensiven Ansatz keine ähnlich wirksame Alternative.

Am Ende gilt: Panik ist nicht angebracht. Auch früher gab es kriminelle Gruppen, die sich offen bekriegten – mal diskreter, etwa in Form von Mafiamorden, mal offener, wenn Rockergruppen Revierkämpfe mit schweren Waffen austrugen. Kriminelle Strukturen und Verteilungskämpfe wird es geben, solange sich mit illegalen Geschäften Geld verdienen lässt. Wichtig ist, aus den gemachten Erfahrungen zu lernen und gefährliche und gefährdete Strukturen im Ansatz zu erkennen, um ihnen mit allen Mitteln der Staatsmacht Einhalt zu gebieten.