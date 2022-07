Neuanfang von Ukrainerinnen : „Ich bin hier wieder eine Schülerin“

Viele Ukrainerinnen wollen in Deutschland so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen. Manchmal klappt das – auch wenn sie viele Hürden zu überwinden haben.

Trennbare Verben lernen fürs Leben in Deutschland: Zana Spasovska (rechts) unterrichtet bei der Initiative „Bildungsprofis“ in Frankfurt geflüchtete Ukrainerinnen. Bild: Lucas Bäuml

Oksana Lozinska hat nur drei Monate gebraucht, um sich ein neues Leben aufzubauen. Eine Woche nach Beginn des Kriegs in der Ukraine floh sie mit ihrer Tochter, ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Deutschland. Sie hatte wenig eingepackt, weil sie davon ausging, bald nach Kiew zurückzukehren. Doch schnell wurde klar, dass das nicht möglich sein würde. Also meldete sie sich bei der Arbeitsagentur, schrieb Bewerbungen, führte Vorstellungsgespräche. Und nun ist sie hier, am südlichen Rand von Weimar, auf dem unscheinbaren Gelände der Firma Ibu-Tec, ihres neuen Arbeitgebers.

Britta Beeger Redakteurin in der Wirtschaft.

Kim Maurus Volontärin.

Es ist ein schwülheißer Tag Mitte Juli, als Lozinska ihre Geschichte erzählt. Sie wirkt stark und sortiert, weiß genau, was sie will: ankommen, etwas Neues lernen, Geld verdienen. Ob es trotzdem Momente gibt, in denen sie darüber nachdenkt, wie das Leben ihrer Familie durch den russischen Angriff von jetzt auf gleich über den Haufen geworfen wurde? „Ich versuche, eher an die Zukunft zu denken und weniger an die Vergangenheit“, sagt sie in nahezu perfektem Deutsch.

Nach diesem Prinzip handelt sie auch. Die Vierundvierzigjährige ist sehr gut ausgebildet, hat einen Hochschulabschluss als Buchhalterin und einen weiteren als Dolmetscherin, spricht fünf Sprachen. In Kiew hat sie als Geschäftsführerin für einen Möbelhersteller gearbeitet, war davor im Einkauf und im Vertrieb tätig. Im Gespräch mit ihr und dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jörg Leinenbach fällt schnell auf: Nicht nur sie hat sich bei dem Industriedienstleister beworben, sondern dieser sich auch bei ihr. Lozinska hatte noch zwei weitere Stellenangebote, entschied sich aber für Ibu-Tec, obwohl sie nun jeden Morgen und jeden Abend eineinhalb Stunden mit Bus und Bahn unterwegs ist. 137 Jahre Firmengeschichte haben sie überzeugt. Denn 137 Jahre Firmengeschichte bedeuten Sicherheit.

Dass Oksana Lozinska so schnell Arbeit fand, ist für beide Seiten ein Glücksfall: für sie selbst und für das Unternehmen. Und es ist eher die Ausnahme. 267.000 geflüchtete Ukrainer im erwerbsfähigen Alter haben sich bisher in den Jobcentern und Arbeitsagenturen gemeldet, die meisten von ihnen sind Frauen. Nach einer groben Schätzung der Bundesagentur für Arbeit könnten seit Beginn des Krieges hierzulande etwa 12.000 Ukrainerinnen eine Stelle gefunden haben – nicht viele.

Das sei aber auch kein Wunder, sagte deren Vorstandsvorsitzender Detlef Scheele kürzlich auf der monatlichen Pressekonferenz. Schließlich sprechen die wenigsten von ihnen Deutsch, zudem mangelt es an Kitaplätzen für ihre Kinder. Manche wohnen auch noch in einem Hotel oder einer Flüchtlingsunterkunft. Auch wenn viele Ukrainerinnen sofort arbeiten wollen: Oft ist das gar nicht so einfach möglich.

In den Jobcentern geht es deshalb nun zunächst um das Wesentliche: das Auszahlen der Grundsicherung, auf die geflüchtete Ukrainer seit Anfang Juni einen Anspruch haben. Eine erste Bestandsaufnahme, welche Abschlüsse und Berufserfahrung die Menschen mitbringen. Und die große Frage, ob sie langfristig in Deutschland bleiben oder in ihre Heimat zurückkehren wollen.