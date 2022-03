Janusz Reiter  : Die Friedensmacht Deutschland ist in der Realität angekommen

Der ehemalige polnische Botschafter in Berlin lobt die Bundesregierung für ihren Kurswechsel in der Russlandpolitik. Wirkliche Sicherheit gebe es aber nur mit Amerika. Ein Gastbeitrag.

Wendepunkt: Der Bundeskanzler spricht in der Sondersitzung des Bundestages am Sonntag Bild: dpa

Deutschland habe den Krieg verloren, aber den Frieden gewonnen. Das pflegten viele Deutsche mit Demut und Stolz über ihr Land zu sagen. Als Russland in der vergangenen Woche die Ukraine überfiel, wurde die besorgte Frage vernehmbar: Läuft Deutschland womöglich Gefahr, als Friedensmacht, als die es sich versteht, zu scheitern? Und: Was kann man von dieser Friedensmacht in Zeiten des Krieges erwarten? Die Rede von Bundeskanzler Scholz im Bundestag, eine der wichtigsten in der Geschichte der Bundesrepublik, ist ein ernst zu nehmender Versuch, diese Frage zu beantworten.

Als das oberste Ziel der deutschen Politik in Europa galt immer, die Europäische Union zusammenzuhalten. Dieser Anspruch verdient Respekt, wenn man bedenkt, wie stark die Fliehkräfte innerhalb der Union zugenommen haben. Die geographische Lage, die wirtschaftliche Kraft und die politische Autorität prädestinieren die Bundesrepublik geradezu, diese europäische Funktion zu erfüllen. Sie hat sich in dieser Rolle auch bewährt.