Kretschmanns Wunschnachfolger : Der Mann, ohne den nix läuft

Winfried Kretschmann hat so deutlich wie nie zuvor klargemacht, wer ihn in Baden-Württemberg beerben soll. Manche loben Andreas Schwarz als pragmatischen Brückenbauer – andere sagen, ihm fehle das Charisma.

Im Willi-Bleicher-Haus des DGB fehlte Winfried Kretschmann kürzlich. SPD, CDU, FDP und Linke hatten ihre Spitzenkandidaten in die Runde geschickt. Kretschmann war wegen der Krebserkrankung seiner Frau verhindert. Die Grünen schickten Andreas Schwarz, ihren Fraktionsvorsitzenden im Landtag. Weil der Wahlkampf ausschließlich digital stattfindet, hatte niemand mehr einen Fingerzeig des 72 Jahre alten Kretschmann erwartet, was einen potentiellen Nachfolger angeht.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. F.A.Z.

Jetzt spielt Schwarz im Wahlkampf unweigerlich eine größere Rolle. Und Kretschmann äußerte sich in einem Videointerview mit der „Heilbronner Stimme“ am Dienstagabend nun so deutlich wie nie zur Nachfolgefrage: „Wenn Sie überlegen, wer ist eigentlich Ministerpräsident in Baden-Württemberg geworden, was war der vorher?“, fragte Kretschmann. Das sei in der Regel der Fraktionsvorsitzende gewesen, und der heiße bei den Grünen Andreas Schwarz. „Und ohne den läuft mal gar nix.“