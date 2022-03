Neues Infektionsschutzgesetz : Kretschmann: Bundesregierung geht „grob fahrlässig“ vor

Aktualisiert am

Die von der Ampelregierung geplante Novelle des Infektionsschutzgesetzes stößt in den Ländern auf Kritik – auch bei Ministerpräsidenten, deren Parteien an der Bundesregierung beteiligt sind.

Die von der Ampelregierung geplante Novellierung des Infektionsschutzgesetzes stößt in den Bundesländern auf Kritik. Moniert wird der zwischen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ausgehandelte Kompromiss auch von Ministerpräsidenten, deren Parteien an der Bundesregierung beteiligt sind. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) sagte, es sei angesichts sehr hoher Inzidenzen falsch, ausgerechnet jetzt den „Instrumentenkasten für die Eindämmung der Pandemie“ zu beschränken.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Man dürfe den Feuerlöscher nicht wegwerfen, wenn es noch brenne. „Die Länder würden zahlreiche Handlungsmöglichkeiten verlieren, die wir für notwendig halten“, sagte Weil. Dazu zähle beispielsweise eine allgemeine Maskenpflicht für große Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen.

Kretschmann: Kaum Spielraum für schnelles Eingreifen

Scharf kritisiert wird der Kompromiss auch in der grün-schwarzen Landesregierung in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der gerade selbst eine Corona-Infektion auskuriert, sagte im Gespräch mit der F.A.Z.: „Ich halte es für grob fahrlässig, wenn die Bundesregierung ohne Not wirksame Instrumente für den Notfall aus der Hand gibt.“ Vor allem das Maskentragen bleibe als effektives Mittel „zentral“, es werde mit dem Entwurf massiv beschnitten.“

Das „Hotspot-Konzept des neuen Infektionsschutzgesetzes“ sei viel zu kompliziert, die nun im Hauruckverfahren vorgestellten Maßnahmen des neuen Gesetzes seien kein wirksamer „Basiskatalog“, sondern lediglich ein „Rumpfgerüst“. „Damit bleibt den Ländern kaum ein Spielraum für schnelles, effektives Eingreifen. Darauf aber kommt es an.“ Das habe auch der Expertenrat in der jüngsten Stellungnahme nochmals dargelegt. „Die Reaktionsschnelligkeit ist der entscheidende Faktor für die erfolgreiche Kontrolle der Pandemie“, sagte der grüne Ministerpräsident.

Kritik kommt auch vom Bevollmächtigen des Landes bei der Bundesregierung, Rudi Hoogvliet. Der Grünen-Politiker kritisiert vor allem das Gesetzgebungsverfahren: Für die abschließende Lesung des neuen Infektionsschutzgesetzes sei der 18. März vorgesehen, die bisherigen Regelungen liefen aber am 19. März aus. Den Ländern bliebe damit wenig Zeit, das neue Gesetz mit Verordnungen umzusetzen: „Das ist kein Umgang mit den Ländern“, sagte Hoogvliet der „Badischen Zeitung“. „Wir sind in der Sache unzufrieden, weil den Ländern zu wenige mögliche Maßnahmen an die Hand gegeben werden. Wir sind aber auch mit dem Verfahren unzufrieden.“

Der niedersächsische Ministerpräsident Weil hält den Entwurf zur Novellierung des Infektionsschutzgesetzes zudem für kurzsichtig: Wenn sich nichts ändere, wenn insbesondere die Impfquote niedrig bleibe, „dann werden wir im Herbst wieder Probleme kriegen“. Wer jedoch heute ein Gesetz mache, der müsse auch die Situation in einem halben Jahr mit in seine Überlegungen einbeziehen, sagte Weil.

Mützenich deutet Änderungen an

Ähnlich hatte sich am Mittwoch auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) geäußert. Er forderte Nachbesserungen am Infektionsschutzgesetz, „damit wir im Herbst nicht womöglich sehenden Auges erneut in schwierige Situationen hineinlaufen“.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bundestag, Rolf Mützenich, deutete am Donnerstag an, dass es noch einmal Veränderungen an der vom Kabinett beschlossenen Novelle geben könnte. „Ich glaube, dass es wahrscheinlich Präzisierungen noch wird geben müssen“, sagte er vor einer Sonder-Fraktionssitzung in Berlin. Einen großen Veränderungsbedarf sehe er jedoch nicht. Mützenich gestand ein, dass es ein hartes Ringen „insbesondere mit der FDP“ gegeben habe, die für möglichst weitgehende Lockerungen eintritt.