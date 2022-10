Aktualisiert am

Kretschmann in Amerika : Ländle der unbegrenzten Möglichkeiten

Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist durch Amerika gereist. Dort wollte er lernen, wie die Wirtschaft der Zukunft tickt – und was nötig ist, damit Stuttgart dabei nicht nur zuschaut.

Über Beverly Hills hängt der Nebel. Der Stadtteil der Reichen und Schönen liegt im Nordwesten der amerikanischen Pazifikküstenmetropole Los Angeles. Doch das Viertel, der ganze Glamour, all das passt nicht so recht zu ihm. Trotzdem steht er hier, mehr als 9000 Kilometer von seiner Staatskanzlei in Stuttgart entfernt: Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg.

Was waren vor der Abreise nicht alles für Fragen aufgekommen. Muss der Ministerpräsident von den Grünen in der größten Krise des Landes zwingend mit hundert Begleitern die Vereinigten Staaten bereisen? Manche kritisierten, dass es inzwischen schon Kretschmanns dritte Delegationsreise nach Amerika sei.