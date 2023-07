Drohen in Deutschland Ausschreitungen wie in Frankreich?

Für Björn Höcke ist die Sache klar. „Frankreich ist uns nur wenige Jahre voraus“, schrieb der rechtsextreme AfD-Politiker dieser Tage in den sozialen Medien. Aber auch Politiker, die nicht notorisch vor Überfremdung warnen, blicken sorgenvoll ins Nachbarland und fragen, was die jüngsten Unruhen dort für das Einwanderungsland Deutschland bedeuten. Man müsse sich „intensiv mit den Ereignissen in Frankreich beschäftigen“, sagte etwa FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. „Unkontrollierte Zuwanderung und enorme Defizite in der Integrationspolitik sind eine Bedrohung für die innere Sicherheit.“ Und der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, äußerte, auch hierzulande seien „an bestimmten Orten solche Krawalle denkbar, denn auch in Deutschland nimmt die Ablehnung der Demokratie, des Staats und staatlicher Autorität zu“.

Beispiele für einen Kontrollverlust des Staates gibt es schon. Auch dabei drehte sich die Debatte, wie nun in Frankreich, um die Wurzeln der Täter. Die Silvesterkrawalle in Berlin zum Beispiel, als Gruppen junger Männer gezielt Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen. Oder die Revierkämpfe krimineller Clans im Ruhrgebiet. Aber die Hauptstadt in Flammen, über mehrere Tage, so wie zuletzt Paris? In Deutschland ist das schwer vorstellbar. Die Frage ist trotzdem, ob es Parallelen gibt zwischen der deutschen und der französischen Gesellschaft – und ob Berlin von Paris lernen kann.

Die Geschichte der Einwanderung ist in Deutschland eine andere als in Frankreich. In der früheren Kolonialmacht leben viele Menschen mit Wurzeln in Nordafrika. Geht es um die angespannte Lage in den Vorstädten, steht diese Bevölkerungsgruppe im Mittelpunkt. Wurde in Deutschland über Parallelkulturen diskutiert, ging es lange um Gastarbeiter aus der Türkei und deren Nachfahren. In den vergangenen Jahren hat sich der Fokus auf Migranten aus Ländern wie dem Irak oder Afghanistan verschoben. Insgesamt haben in Deutschland knapp 30 Prozent der Menschen einen Migrationshintergrund. Für Frankreich gibt es keine vergleichbare Statistik. Schätzungen gehen dort von 20 bis 25 Prozent aus.

Jugendarbeitslosigkeit von 16,9 Prozent

Der frühere Geschäftsführer des Zen­trums für Konfliktforschung der Philipps-Universität Marburg, Johannes Maria Becker, will die Unruhen aber gar nicht zuvorderst auf das Thema Migration zurückführen. „Das hat nicht in erster Linie mit mangelnder Integration zu tun oder mit einer Überfüllung des Bootes, wie oft behauptet wird, sondern mit der Lage der Jugend“, sagt der Politologe, der lange in Frankreich gelebt hat. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt dort bei 16,9 Prozent, unter Migranten ist sie noch höher. In Deutschland haben Kinder aus Migrantenfamilien zwar deutlich schlechtere Chancen, einen höheren Bildungsabschluss zu machen, die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist aber eine andere: Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 6,1 Prozent.

Dass der Wert in Frankreich so hoch ist, hat verschiedene Gründe. Ein duales Ausbildungssystem wie in Deutschland gibt es allenfalls in Ansätzen. „Wenn die jungen Leute kein Baccalauréat machen, sind sie stark von Erwerbslosigkeit bedroht“, sagt Becker. „Die vielen Auffangmöglichkeiten, die es für Jugendliche in Deutschland gibt, kennt man in Frankreich gar nicht.“ Hinzu kommt, dass die Deindustrialisierung in Frankreich weit fortgeschritten ist. Der Politikwissenschaftler Fabien Jobard vom deutsch-französischen Forschungszentrum Centre Marc Bloch drückt es so aus: „Wenn in einem gewissen Teil der Bevölkerung viele Jugendliche, vor allem die männlichen, die Schule ohne Abschluss verlassen, gibt es ja gar keine Fabrik mehr, die diesen Leuten einen Job geben könnte.“

Die Perspektivlosigkeit wird in den Vorstädten der Metropolen durch die Wohnsituation verstärkt. Auch in Deutschland gibt es migrantisch geprägte Gegenden, wo kriminelle Banden mehr zu sagen haben als die Polizei. Aber selbst Duisburg-Marxloh ist nicht die Banlieue. „Vom Prinzip ist das schon vergleichbar, aber die Quantität ist in Frankreich eine ganz andere, da leben stellenweise mehrere Tausend Menschen in einem Wohnriegel“, sagt Becker. Unter Medizinern und Sozialpsychologen gebe es sogar ein Wort für die Folgen, die ein Leben dort mit sich bringe. Es klingt wie eine Krankheit: Sarcelitis – benannt nach Sarcelles, einer der ältesten Wohnsiedlungen in der Pariser Peripherie.