Erstes Zeitungsinterview : AKK stellt sich vor ihre Soldaten: „Kein Generalverdacht“

In ihrem ersten Zeitungsinterview als Verteidigungsministerin spricht Annegret Kramp-Karrenbauer über ihr Verhältnis zum Militär, über das Vermächtnis der Männer des 20. Juli und über den Lieblingspulli ihrer Teenagerzeit. Auch in kritischen Zeiten werde die Truppe ihr Vertrauen genießen.

Die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer während des Interviews in ihrem Arbeitszimmer in der Parteizentrale Bild: Matthias Lüdecke

Frau Kramp-Karrenbauer, von dem Augenblick, als die Bundeswehr Sie am Mittwoch mit klingendem Spiel begrüßte, ist ein ganz bestimmtes Bild in Erinnerung geblieben: Sie stehen vor den Soldaten, neben Ihnen Ursula von der Leyen. Dann nehmen Sie von der Leyens Hand und lächeln ihr zu. Ein Augenblick des Glücks?

Ja, Freude darüber, dass Ursula von der Leyen dieses schwierige Amt erfolgreich bewältigt hat, dass sie zur Chefin der EU-Kommission gewählt worden ist. Das waren ja auch unglaubliche zwölf Tage für sie. Aber auch für mich selbst war das ein besonders emotionaler Moment. Die Fahne, die Nationalhymne, die aufmarschierten Soldaten, da bekomme ich eine Gänsehaut. Ich freue mich auf dieses Amt und bin mir der Bedeutung sehr bewusst. Ich übernehme Verantwortung für die über 260.000 Menschen, die für unser Land ihren Dienst leisten, das ist erfüllend und bewegend.

Wie war das in Ihrer Familie? Unsere Eltern und Großeltern haben das Soldatsein, den Krieg, ja von seiner schrecklichsten Seite erlebt.

Mein Vater ist Jahrgang 1926. Er war Soldat im Krieg, und er ist auch darin verwundet worden. Ich hatte eine Brieffreundin in Calais. Als ich in den siebziger Jahren dort zu Besuch war und meine Eltern mich danach abholten, hat mein Vater mir erzählt, dass er genau dort als Abiturient im Krieg im Einsatz war. Meine Eltern haben mir auch von den Bombennächten ihrer Kindheit erzählt oder von den Jahrgängen an der Schule meines Vaters, die fast komplett ausgelöscht worden sind. Mein ältester Bruder war Zeitsoldat bei der Bundeswehr, und als Teenager hab ich eine Zeitlang immer einen abgelegten Kompaniepulli von ihm in die Schule angezogen. Es war mein Lieblingsstück, bis meine Mutter ihn irgendwann entsorgt hat, weil er sich schon überall auflöste.

Wer hatte eigentlich die Idee, dass Sie Verteidigungsministerin werden sollen? Sie oder die Kanzlerin?

Seit es sich abzeichnete, dass Ursula von der Leyen nach Brüssel gehen könnte, waren wir in permanentem Austausch, und ich habe das auch mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder rückgekoppelt. Die erste Frage war: Wollen wir eine große Kabinettsumbildung, oder beschränken wir uns auf die Nachbesetzung des Verteidigungsressorts? Wir waren alle der Auffassung, wir machen eine Nachbesetzung, und dafür gab es unterschiedliche Varianten. Eine ist ja auch in der Presse genannt worden.

Jens Spahn ...

Jens Spahn ist ein sehr erfolgreicher Bundesminister. Das war eine der Konstellationen, die denkbar gewesen wäre. Wir haben dann über die Wochen alle Möglichkeiten besprochen. Wobei die Frage, ob ich ins Kabinett eintrete, erst später kam. Denn ich hatte ja auch schon bei anderen Gelegenheiten entsprechende Angebote abgelehnt. Die Lage hat sich aber verändert, und die Kanzlerin und ich sind gemeinsam zu einer neuen Bewertung gekommen. In den letzten Tagen, insbesondere durch das Verhalten der SPD in Brüssel, wurde aber deutlich, dass ein besonders starkes Signal erforderlich ist, um deutlich zu machen: Die CDU steht für die Fortsetzung dieser Regierung. Mich persönlich hat dann aber ein ganz anderes Argument dazu gebracht, zu sagen, ich lasse mich in die Pflicht nehmen. Wenn Sicherheit und Verteidigung für die CDU höchste Priorität hat, macht es da nicht Sinn, das Gewicht der Parteivorsitzenden in die Waagschale zu werfen? Wir zeigen damit: Sicherheit und Verteidigung haben für die CDU höchste Priorität. Das haben wir bis zuletzt abgewogen. Auch mit meinem Mann habe ich gesprochen.

Als Sie aus dem Saarland weggingen und Merkel vorschlugen, Sie zur Generalsekretärin zu machen, kam die Initiative von Ihnen. Diesmal war es also anders?