Die CDU und die AfD : Merkels folgenschwerer Fehler

Ende vorigen Jahres traf sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer kleinen sächsischen Stadt mit einem Dutzend politisch interessierter und zum Teil aktiver Bürger. Der Stadt geht es wirtschaftlich gut, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Die AfD steht bei 30 Prozent. Nur einer der Bürger, die am Tisch mit dem Präsidenten saßen, war als AfD-Mitglied bekannt, anderen zeigten Sympathien für andere Parteien oder gehörten ihnen sogar an. Man sprach offen über die Dinge, die funktionierten, vor allem aber über solche, die nicht gut liefen. Alle argumentierten ruhig. Die Mehrheit der Anwesenden machte klar, dass sie die Existenz der AfD nicht für problematisch hielten. Sie zeigten deutliches Verständnis für Wähler, die sich für die Partei am rechten Rand entschieden hatten, weil sie unzufrieden waren, aus unterschiedlichsten Gründen. Nach einigen Stunden fuhr Steinmeier ratlos zurück nach Berlin.

Nach den Vorgängen in Thüringen um die missglückte Ministerpräsidentenwahl und immerhin drei Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung ist unübersehbar, dass sich zumindest zwischen erheblichen Teilen West- und Ostdeutschlands die Ratlosigkeit in Fassungslosigkeit verwandelt. In Ostdeutschland verstehen viele Menschen den aggressiven Anti-AfD-Reflex vieler Westdeutscher nicht. Diese wiederum schütteln den Kopf, dass eine so große Zahl von Menschen im Osten bei der AfD nicht automatisch an den Nationalsozialismus und Auschwitz denken und sich entsprechend angewidert abwenden. Als sei der Konflikt aus sich heraus nicht schon brisant genug, schüren ihn überwiegend aus dem Westen stammende politische Zündler der AfD wie Björn Höcke, Alexander Gauland oder Andreas Kalbitz nach allen Regeln der politischen Zersetzungskunst. Die Wahl des FDP-Politikers Kemmerich ist der bisherige Höhepunkt beim Anfachen dieses gefährlichsten Brandherdes der deutschen Politik.

Stärke des konservativen Flügels verkannt

Besonders unerbittlich prallen die Haltungen zur AfD in der CDU aufeinander. Das hatte sich schon abgezeichnet, als es die Partei noch gar nicht gab. Vor fast genau zehn Jahren, also drei Jahre vor Gründung der Rechtspartei, hatten vier CDU-Politiker etwas getan, was sich kaum jemand in der Partei traute. Sie hatten gegen die mächtige Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende Merkel aufbegehrt. In einem Positionspapier klagten, sie der konservative Parteiflügel werde weder personell noch inhaltlich bedient, sondern stattdessen durch die Aussage der Bundeskanzlerin, sie sei „keine Konservative“, verunsichert. Ein Autor stammte aus Westdeutschland, Christean Wagner aus der hessischen CDU. Die drei anderen hatten Führungsfunktionen in ostdeutschen Landesverbänden. Einer von ihnen war Mike Mohring, der die Führung im Konrad-Adenauer-Haus in der Thüringen-Krise zur Verzweiflung gebracht hat.

Das Verhältnis von eins zu drei spiegelt nicht mathematisch exakt wieder, wie es sich in der west- und der ostdeutschen CDU mit den Konservativen verhält und denjenigen, die in der AfD nicht sofort eine Truppe von Neonazis sehen. Aber ungefähr passt es. Jedenfalls hat die CDU in Thüringen vorgeführt, dass für sie gemeinsame Sache mit der AfD zu machen nicht ganz so selbstverständlich des Teufels ist, wie für den ganz überwiegenden Teil der westdeutschen Parteimitglieder.

Für Angela Merkel, die im Osten sozialisierte Parteivorsitzende und Kanzlerin gab es nie den geringsten Zweifel, dass die CDU sich nach rechts kompromisslos abgrenzen müsse. Das danken ihr viele Wähler bis heute durch ihre Stimme, die sie vorher vielleicht weiter links abgegeben hatten. Gleichwohl machte Merkel einen schweren Fehler, der sich heute rächt. Als Mohring und seine Mitstreiter vor zehn Jahren an die konservativen Bedürfnisse der Partei erinnerten, behandelte man sie im Kanzleramt wie politische Leichtgewichte, denen zuliebe man vom eigenen Kurs keinen Jota abweichen würde.

Das mit den Leichtgewichten mochte im Einzelfall stimmen. Ebenso die Einschätzung, das nicht nur wegen der deutschen Geschichte, sondern mindestens ebenso sehr wegen des drohenden Stimmenverlusts in der linken Mitte eine Verneigung der CDU nach rechts nicht in Frage käme, sozusagen unverzeihlich wäre, um Merkels Diktion nach der Wahl des FDP-Mannes Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD zum thüringischen Ministerpräsidenten zu bemühen. Der Fehler bestand aber erstens darin, die Stärke des konservativen Flügels in der ost- und der westdeutschen CDU zu verkennen, und zweitens, den Parteifreunden und Wählern den eigenen Kurs nicht mit einem Mindestmaß an Empathie zu erklären.

Jetzt ist der Zug abgefahren. Merkels Nachfolgerin im Parteivorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat versucht, den gegenüber dem konservativen Parteiflügel gemachten Fehler ein bisschen zu kompensieren. Zu Beginn ihrer Amtszeit gelang ihr das noch, indem sie in der Parteizentrale über die Asylpolitik diskutieren ließ. Ein Gedanke, der Merkel nie gekommen wäre. Doch anschließend agierte Kramp-Karrenbauer glücklos, ganz besonders bei dem Versuch, die schwer zu steuernde Thüringer CDU weder links noch rechts anschlussfähig werden zu lassen. Da lag der Tod im Mittelweg.

Merkel scheint auf der letzten Strecke ihrer langen und großen politischen Laufbahn derart Angst um ihr Erbe zu haben, dass sie sich erst aus Südafrika und anschließend aus dem Kanzleramt in die Regierungsbildung in Thüringen einmischte. Das ist erstens verfassungsrechtlich fragwürdig. Zweitens bedeutete es die Entmachtung ihrer Nachfolgerin, bevor die überhaupt Anlauf auf das Kanzleramt nehmen konnte. Das gilt, auch wenn es die Darstellung gibt, dass Kramp-Karrenbauer Merkel zu einer Stellungnahme ermuntert habe. Am Montag gab Kramp-Karrenbauer auf.