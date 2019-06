Politische Stimmung : Die Stunde der Grüne-Socken-Kampagne

Zwanzig kleine Privatzelte und fünf große Aufenthaltszelte stehen auf einer Wiese neben dem Kanzleramt. In kleinen Gruppen hocken Menschen am Nachmittag des Pfingstmontags zusammen und beratschlagen, wie sie ihren Protest in die heimischen Städte und Universitäten weitertragen wollen. Einen Tag zuvor hatten hier 180 Protestteilnehmer des „We4Future-Camps“ den „zivilen Klimanotstand“ ausgerufen.

Damit erkenne jede Person an, dass es ihre Aufgabe sei, ihr ganzes Handeln auf die Klimakrise auszurichten, sagt Nora Scharbach. Die Berlinerin, die in einer Kita arbeitet und „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ studiert, ist eine der Initiatoren des Protestlagers. „Wir bekennen uns dazu, unseren Einfluss geltend zu machen und unsere Fähigkeiten und Ressourcen für eine klimagerechte Welt einzubringen“, heißt es in dem Aufruf, der in einem „Konsensprozess“ erarbeitet wurde. Anders als bei den Protesten von „Fridays for Future“, an denen vor allem Schüler teilnehmen, sind zwischen Kanzleramt und Reichstagsgebäude junge Erwachsene zusammengekommen, manche haben ihre Säuglinge und Kleinkinder mitgebracht.

Teilnehmer haben Lebensmittel aus Containern von Supermärkten „gerettet“ und im Küchenzelt zubereitet. Mit der Polizei habe es guten Kontakt gegeben, sagt Scharbach. Manche im Protestlager seien Mitglieder der Grünen, einige der Linken. Dass die Grünen derzeit so großen Zuspruch haben, sei ein Zeichen, dass die Klimakrise in der Bevölkerung anerkannt werde und dass das Bewusstsein für sie wachse. Weitere Protestcamps, auch solche am Kanzleramt, sollen folgen.

Benennen die Grünen jetzt Kanzlerkandidaten?

Dass die Bewegung für Klimaschutz jetzt auch physisch am Kanzleramt angekommen ist, passt zur politischen Stimmung im Land. Die Umfragen sehen die Grünen gleichauf mit der Union oder sogar knapp vor ihr. Der Grünen-Kovorsitzende Robert Habeck ist beliebter als Bundeskanzlerin Angela Merkel. Noch wehren sich die Grünen, in die Debatte über einen grünen Kanzlerkandidaten einzusteigen.

Doch ausgerechnet ihr Enfant terrible, der Grünen-Linke Hans-Christian Ströbele, hat zu seinem achtzigsten Geburtstag davon gesprochen, dass es „fahrlässig“ wäre, sollten die Grünen bei einem Anhalten der hohen Zustimmung darauf verzichten, einen Kanzlerkandidaten zu benennen. Doch die Partei bremst einstweilen. „Alles zu seiner Zeit“, sagt Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Sollte die Koalition nicht in der Lage sein, beim Klimaschutz entscheidende Schritte zu gehen, müsse es Neuwahlen geben.

Für die Union ist damit das Maximum an Provokation erreicht. Zum ersten Mal seit Jahren wird im Bund ihr Anspruch, stärkste Kraft zu sein, in Frage gestellt. Und damit auch der Anspruch, die Kanzlerin oder den Kanzler zu stellen. Doch wie soll sie dem Höhenflug der Grünen begegnen? Abwarten, bis der Hype vorüber ist, wie es der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland für seine eigene Partei vorgeschlagen hat? Das ist für die CDU keine Option. Den Grünen in der beherrschenden Frage des Klimaschutzes inhaltlich Paroli zu bieten, ist momentan schwierig.

Die Anziehung der Linken

Ein Modell zur Bepreisung des Ausstoßes von Kohlendioxid soll in der Union erst bis zum September erarbeitet werden. „Das bestehende System aus Umlagen, Steuern, Programmen und Abgaben muss konsequent auf Klimaschutz ausgerichtet werden“, sagte der CDU-Abgeordnete Thomas Jung der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Den Emissionshandel auf Wärme und Verkehr auszuweiten, komme dabei ebenso in Frage wie steuerliche Anreize. Soll heißen: Noch ist alles unklar.