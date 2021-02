Kramp-Karrenbauer zum KSK : „Generalinspekteur Zorn hat Fehler gemacht“

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Nachdem die Munitions-Aktion öffentlich wurde, setzte im Ministerium angeblich eine verstärkte Untersuchung ein, die es zuvor dem Vernehmen nach auch schon gegeben hatte. Jetzt aber, so die Ministerin, solle sie mit „noch mehr Transparenz, noch mehr Intensität, noch zügiger“ geführt werden. Hintergrund dieser Äußerung ist die Tatsache, dass in einem Zwischenbericht zum KSK von Generalinspekteur Eberhard Zorn an das Parlament und an die Ministerin das Amnestie-Angebot nicht vorgekommen ist. Warum, das steht zur Klärung an. In einem Vorbericht des Heeres sei sowohl der Sachverhalt, aber auch seine rechtliche Würdigung „hinterlegt gewesen“, so die Ministerin. Das habe in den Zwischenbericht für den Verteidigungsausschuss des Bundestages aber keinen Eingang gefunden. Kramp-Karrenbauer sagte am Mittwoch, Zorn habe das eingeräumt, seine Motive dazu dargelegt und auch gesagt, dass es „aus heutiger Sicht ein Fehler seinerseits war“, die Munitionssammlung zu verschweigen.

Wesentliche Informationen vorenthalten?

Der Grünen-Obmann im Verteidigungsausschuss Tobias Lindner sagte, es bleibe festzuhalten, „dass die militärische Führung des Ministeriums dem zuständigen Fachausschuss wesentliche Informationen damit vorsätzlich vorenthalten hat.“. Die Ministerin müsse sich fragen, „welche Konsequenzen sie daraus zieht“. Der AfD-Obmann im Ausschuss, Rüdiger Lucassen sagte: „Mich würde es nicht wundern, wenn der Kopf des Generalinspekteurs zur Disposition steht.“

Kramp-Karrenbauer sagte, es werde ergründet, mit welcher Motivation und von wem beraten der KSK-General die Munitions-Amnestie durchgeführt habe. Das Ministerium werde dazu kommende Woche im Ausschuss berichten. Der Kommandeur der vorgesetzten Division habe Ermittlungen aufgenommen, das Ergebnis liege aber nicht vor. Auch das stieß im Ausschuss auf Verwunderung. Für die Regierungsfraktion SPD sagte die Abgeordnete Siemtje Möller: „Wir haben viele Fragen. Und wir erwarten, dass das Verteidigungsministerium uns dazu Antworten liefert.“ Die SPD wolle zudem wissen, ob es auch „eine Amnestie für den Diebstahl von Waffen gab, ob darüber eine Meldung gemacht wurde, welche Informationen im Verteidigungsministerium vorlagen und warum das im Zwischenbericht des Generalinspekteurs nicht enthalten war“.

Kramp-Karrenbauer erinnerte daran, dass im Zentrum der Vorgänge rechtsextreme Vorkommnisse stünden, aber auch „in vielen Bereichen zu hinterfragende Disziplinlosigkeit und die Inanspruchnahme von Sonderregeln“. Ermittelt werde ferner wegen unerlaubter Nebentätigkeiten und eventuell rechtswidriger Vergabe von öffentlichen Aufträgen. All‘ das werde bei der Begutachtung eine Rolle spielen. Die Ministerin sagte: „Es bleibt dabei, das KSK steht unter einer Bewährung.“ Im Sommer werde endgültig über die zukünftige Aufstellung des Verbandes entschieden. Derzeit gebe es „weder einen Freifahrtschein, noch ein endgültiges Urteil“. Gleiches gelte für Festlegungen über den Verbleib Kreitmayrs.