AKK zum Evakuierungseinsatz : „Wir hoffen, dass wir noch Einige ausfliegen können“

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat am Mittwochabend bestätigt, das die Luftbrücke nach Kabul bald enden werde. Wann genau sagte sie nicht. „Wir werden versuchen, bis wirklich zur letzten Sekunde und bis zum letzten Flieger auch zu evakuierende Personen mitzunehmen. Die Unruhe am Flughafen steigt, noch ist sie beherrschbar, aber sie steigt. Zudem steigt die Gefahr von Anschlägen“, so die Ministerin. Und weiter: „Die Gefährdungslage und Gefahrenmeldungen sind da deutlich schärfer geworden, als in den letzten Tagen.“

Für ein Ende der Operation müsse die Sicherheit der Schutzsuchenden erwogen werden, aber auch die Sicherheit der eigenen Soldatinnen und Soldaten. „Was wir jetzt augenblicklich haben, ist die absolut sensibelste, gefährlichste Phase dieser militärischen Evakuierungsmission. Wir sind absolut fokussiert auf diese Phase. Fokussiert darauf, so viele Schutzpersonen wie möglich nach Hause zu bringen, aber auch unsere Soldatinnen Soldaten sicher und wohlbehalten nach Hause zu bringen.“ Es sei eine „menschlich ungeheuer belastende Phase für alle“, sie hoffe „dass wir noch Einige ausfliegen können.“

Nach Aussage Kramp-Karrenbauers müsse sich an die militärische Evakuierung eine „Phase 2“ anschließen, über die man jetzt ihn Doha spreche. Und weiter: „Unser Aufnahmeversprechen gilt weiter und unbefristet.“ Generalinspekteur Eberhard Zorn teilte am Abend mit, dass deutsche Kräfte in der Nacht zuvor bei einer gemeinsamen deutsch-amerikanischen Operation 21 Personen in einem US-Helikopter abgeholt und zum Flughafen gebracht hätten. Die Anschlagsgefahr wird derzeit als sehr hoch eingeschätzt, die Kontakte zu den Taliban allerdings als „belastbar und beständig“. Gefahr gehe von anderen Gruppierungen aus. „Die Hinweise sind sehr konkret und ernst zu nehmen“, so Zorn.