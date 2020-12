Aktualisiert am

Die CDU sitzt in der Klemme

Krach wegen Rundfunkbeitrag : Die CDU sitzt in der Klemme

Der Magdeburger Streit über den Rundfunkbeitrag wächst sich zu einem politischen Beben aus, das nicht nur das Kenia-Bündnis in Sachsen-Anhalt zerstören könnte. Auch der Koalitionsfrieden in Berlin ist in Gefahr.

Hinter Glas: Ministerpräsident Reiner Haseloff am Dienstag im Landtag Bild: dpa

Die Aussage, dass die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt in einer Krise steckt, ist eine Untertreibung. Das Bündnis aus CDU, SPD und Grünen befindet seit seiner Entstehung im Frühjahr 2016 fast andauernd im Krisenmodus. Gegenwärtig telefoniert sich Ministerpräsident Reiner Haseloff abermals die Finger wund. Denn Kenia steht kurz vor dem Ende der Legislaturperiode im kommenden Sommer vor seiner bislang härtesten Probe.

Es geht um die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro. Erteilt der Landtag Sachsen-Anhalt nicht bis Jahresende seine Zustimmung, ist das Projekt in ganz Deutschland vorerst gescheitert. Lehnt die CDU-Fraktion die Erhöhung gemeinsam mit der AfD ab, dürfte auch die Kenia-Koalition in Magdeburg platzen. Haseloff hat in intensiven Gesprächen zumindest erreicht, dass die Sitzung des Medienausschusses bis nächsten Mittwoch unterbrochen wurde. Der CDU-Politiker hat dadurch einige Tage Zeit gewonnen, die Gefahr für die Koalition ist allerdings mitnichten gebannt.

Denn die CDU-Fraktion in Magdeburg hat sich viel deutlicher als jede andere Unionsfraktion gegen eine Beitragserhöhung gestellt. Der Eindruck vieler Abgeordneter in Magdeburg ist, dass man seit rund fünfzehn Jahren Reformen und Einsparungen verlangt, die öffentlich-rechtlichen Sender solche Forderungen aber an sich abperlen lassen und stattdessen unverdrossen neue Radio- und Fernsehprogramme erfinden. Etliche CDU-Politiker aus Sachsen-Anhalt sind auch mit der politischen Ausrichtung des öffentlichen Rundfunks unzufrieden. Das Nein zur Beitragserhöhung wurde auch schon mit Vorkommnissen wie dem WDR-Beitrag „Meine Oma ist ’ne alte Umweltsau“ verknüpft.

FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln. Bleiben Sie umfassend informiert, für nur 2,95 € pro Woche. Jetzt 30 Tage kostenfrei testen

In dem Koalitionsstreit geht es auch um die Frage, wer eigentlich koalitionsbrüchig würde, falls die Beitragserhöhung scheitert. Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, SPD und Grüne auf den Begriff „Beitragsstabilität“ bis zum Ende der Legislaturperiode im kommenden Sommer geeinigt. Die CDU versteht darunter die bisherigen 17,50 Euro. Aus Sicht von SPD und Grünen lässt die Formulierung indes Raum für einen gewissen Inflationsausgleich. Die beiden kleineren Parteien verweisen auch darauf, dass Ministerpräsident Haseloff der Erhöhung im Kreis der 16 Ministerpräsidenten seine Zustimmung erteilt hat. Die CDU erwidert, Haseloff habe in einer beigefügten Protokollnotiz deutlich gemacht, dass es im Landtag derzeit keine Mehrheit für eine Erhöhung gebe. In der Staatskanzlei war damals erwogen worden, dass Haseloff die Erhöhung ablehnt, davon nahm man aber unter anderem aus rechtlichen Erwägungen wieder Abstand.

Eine Intrige von Linkspartei und SPD?

In der nun erforderlichen Abstimmung des Landtags argumentiert die CDU-Fraktion, dass die Angelegenheit koalitionsintern strittig sei, folglich müssten sich die drei Partner enthalten. Dies käme einem Scheitern der Erhöhung gleich. Sollten SPD und Grüne gemeinsam mit der Linkspartei zustimmen, würde dies aus Sicht der CDU einen Bruch der Koalition bedeuten. SPD und Grüne verweisen darauf, dass man immerhin über einen Gesetzentwurf der gemeinsamen Landesregierung abstimmt. Zudem sei es die Geschäftsgrundlage der Kenia-Koalition gewesen, gemeinsam ein „Bollwerk gegen rechts“ zu bilden. Sollte also die CDU die Erhöhung durch ein gemeinsames Stimmverhalten mit der AfD verhindern, entziehe dies der Koalition den Boden.