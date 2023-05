Kosten für Geflüchtete : Länder wollen „atmendes System“

Im Streit um die Kostenverteilung für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge haben die Länder sich auf eine gemeinsame Position verständigt. Kurz vor dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch im Kanzleramt liegen die Positionen von Bund und Ländern erheblich auseinander. Der F.A.Z. liegt das Papier vor, auf das sich die Chefs der Staatskanzleien am Montagabend geeinigt hatten. Der Passus über die „gemeinsame finanzielle Lastentragung“ beginnt mit der Feststellung, dass „es sich bei den Migrationsbewegungen der letzten Jahre um eine dauerhafte Entwicklung handelt“. Nötig ist aus Sicht der Länder ein Finanzierungsmodell, das sich verändernden Flüchtlingszahlen anpasst. „Länder und Kommunen brauchen angesichts der großen Herausforderungen mehr Planungssicherheit“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Länder fordern nun ein „atmendes System“, die konkrete Unterstützung durch den Bund soll sich nach den tatsächlichen Flüchtlingszahlen richten, nicht mit einer Pauschale abgegolten werden. Das war auch die Regel in den Jahren nach der Flüchtlingskrise 2015/2016. Nach der Vorstellung der Länder soll der der Bund nach dem „bewährten 4-Säulen-Modell“ folgende Posten übernehmen: die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem Sozialgesetzbuch, die Zahlung einer allgemeinen, flüchtlingsbezogenen monatlichen Pro-Kopf-Pauschale für die Unterbringung und Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Kosten für die Integration aller Geflüchteten und die Kosten für unbegleitete Minderjährige.

Der Bund hatte den Ländern im vergangenen November für das laufende Jahr den Betrag von 2,75 Milliarden Euro zugesagt. Davon sollen 1,5 Milliarden Euro für die Flüchtlinge aus der Ukraine verwendet werden, 1,25 Milliarden Euro sollen für Flüchtlinge aus anderen Ländern zur Verfügung stehen. Nur dieser Betrag soll nach den Vorstellungen des Bundes auch in den kommenden Jahren gezahlt werden. Nach den Berechnungen im Bundeskanzleramt liegt die Summe der tatsächlichen Unterstützung aber viel höher. Rechnet man unter anderem die Leistungen für das Bürgergeld ein, auf das Ukrainer Anspruch haben, kommt das Kanzleramt auf insgesamt 15,6 Milliarden Euro. Die Finanzminister der Länder stellen in einem sogenannten „Non-Paper“ vom Sonntagabend die Richtigkeit dieser Berechnungen allerdings infrage.

Die Länder und die kommunalen Spitzenverbände hatten wiederholt darauf hingewiesen, dass die bisherigen Mittel des Bundes nicht ausreichen. Die Lage in vielen Kommunen ist angespannt, oft wird die Situation als „dramatischer“ als 2015 beschrieben. Das liegt nicht nur an der gut eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit Beginn des Angriffskriegs im Februar 2022 ins Land gekommen sind, sondern auch an der zuletzt stark steigenden Zahl von Schutzsuchenden aus anderen Staaten. Die Asylerstanträge haben in den ersten vier Monaten dieses Jahres um 78,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugenommen.

Die Länder wurden mehrfach vertröstet. Ein Gipfeltreffen im Bundesinnenministerium Mitte Februar ging aus Sicht der Länder enttäuschend zu Ende, denn Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kein Angebot außer der Einrichtung von Arbeitsgruppen, um die Prozesse zwischen Bund, Ländern und Kommunen zu verbessern. Deshalb waren die Erwartungen an die Ministerpräsidentenkonferenz, die eigentlich schon in der Osterzeit hätte stattfinden sollen, sehr hoch. Dazu kommt, dass in den Ländern, auch den SPD-geführten, der Frust über den Verhandlungsstil des Kanzleramts groß ist, der als „arrogant“ beschrieben wird. Der Bund allerdings macht bislang keine Anstalten, von seinem Standpunkt in der Frage der Finanzierung abzurücken.