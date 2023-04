Die Unionsfraktion hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in der Diskussion über die Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen kritisiert. Faeser lasse „die Kommunen und damit die Menschen vor Ort im Stich“, sagte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Alexander Throm (CDU), der F.A.Z. „Weder begrenzt sie die illegale Migration, noch hilft sie den Kommunen bei der Bewältigung dieser Migrationskrise.“

Auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hatte der Bundesregierung Tatenlosigkeit vorgeworfen. Der Deutsche Städtetag forderte mehr finanzielle Unterstützung.

Faeser hatte zuvor geäußert, sie könne Forderungen der Kommunen nach mehr Geld vom Bund für die Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten derzeit nicht nachvollziehen. Der Bund habe 2022 schon 4,4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und Sozialleistungen für Flüchtlinge aus der Ukraine übernommen. Zudem habe er Ländern und Kommunen frühzeitig 2,75 Milliarden Euro an zusätzlicher Unterstützung zugesagt. Faeser verwies auf einen Bund-Länder-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz (SPD), bei dem am 10. Mai über die Flüchtlingskosten beraten werden soll.

„Wenn die Bundesinnenministerin meint, die Kommunen hätten doch keine Probleme und könnten noch gar nicht wissen, was noch alles auf sie zukommt, dann fühle ich mich wirklich nicht ernst genommen und fast schon veralbert“, hatte Palmer dazu gesagt.

Throm verwies auf den Migrationsgipfel, den seine Fraktion mit mehr als 200 Bürgermeistern und Landräten in Berlin veranstaltet hat. Die Klagen seien eindeutig gewesen: Es fehle an kurzfristigen Unterbringungsmöglichkeiten, an langfristig nutzbarem Wohnraum und an Schul- und Kita-Plätzen. „Anstatt gemeinsam nach Lösungen zu suchen, nimmt die Innenministerin die Nöte der Kommunen nicht ernst.“