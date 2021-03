Korruption im Bundestag : Den „reinen Tisch“ wird es nicht geben

Die Entrüstung über Raffgier im Deutschen Bundestag ist mehr als berechtigt. Aber in den Parlamenten sitzen keine Heiligen.

Manch einer muss sein Leben lang hart arbeiten, um nur einen Bruchteil davon zu verdienen, was ein Abgeordneter vom ersten Tag an „verdient“. Ein Lohn ist es nicht, was Abgeordnete bekommen, es ist ein Ausgleich dafür, dass sie sich während ihrer Zeit im Parlament beruflich einschränken müssen.

Einschränken? Es ist längst gang und gäbe, dass Abgeordnete durch ihre Diäten und ihre Nebentätigkeiten mehr als ausgleichen können, was ihnen durch ihre parlamentarische Arbeit angeblich entgeht. Gang und gäbe ist es auch, dass sich nicht jeder leisten kann, ein Mandat anzustreben. Man braucht dazu viel Geld. Es braucht außerdem Beziehungen, Verbindungen, Unterstützung, eine Partei.