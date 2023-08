Demonstranten machen am 20. Juli 2023 ihrer Wut auf die Koranverbrennungen in Schweden Luft. Bild: AFP

Erst spielen die beiden Männer mit dem Koran Fußball, schießen ihn durch die Luft. Dann zerreißen sie das Buch und zünden es an. Salwan Momika, ein Iraker, der seit 2018 in Schweden lebt, und ein anderer Mann stehen vor dem schwedischen Parlament, umringt von vielen Polizisten. Zu sehen ist die Szene, die sich am Montag in Stockholm abspielte, auf der Plattform X (vormals Twitter). Schlagzeilen produziert sie kaum noch, zu gewöhnlich scheinen Koranverbrennungen in Schweden inzwischen geworden zu sein.

Marlene Grunert Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Das war bis vor Kurzem anders. Nachdem Momika vor einigen Wochen mit den Koranverbrennungen begonnen hatte, stürmten im Irak Demonstranten die schwedische Botschaft. Sie musste schließlich nach Stockholm verlegt werden. Und als die islamistische Terrorgruppe Al Qaida zu Anschlägen aufrief, sah sich das skandinavische Land dazu gezwungen, seine Grenzkontrollen zu verschärfen. Ministerpräsident Ulf Kristersson bezeichnete die Sicherheitslage als die „schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg“.

Kommen neue Verbote?

Trotzdem wurde auch die jüngste Koranverbrennung genehmigt – während sich in der Bevölkerung ein gewisser Stimmungswandel abzeichnen könnte. Einer Umfrage des nationalen Fernsehsenders SVT zufolge sprachen sich Anfang Juli 53 Prozent der Schweden für ein umfassendes Verbot von Koranverbrennungen aus. Verglichen mit einer ähn­lichen Umfrage des schwedischen Fernsehsenders TV4 im Februar waren das elf Prozentpunkte mehr.

Auch Ministerpräsident Kristersson gab kürzlich an, „nicht komplett gegen“ ein solches Vorhaben zu sein. Schon Ende Juli hatte die Regierung mitgeteilt, sie erwäge eine Gesetzesänderung, um Koranverbrennungen künftig schwieriger zu machen. Einig ist man sich aber nicht. Justizminister Gunnar Strömmer bezeichnete jegliche Änderung als „weitreichende Einschränkung der Meinungsfreiheit“.

Der Religionssoziologe Jonas Alwall ist über die verhältnismäßig hohe Zustimmung erstaunt, die es inzwischen für ein Verbot von Koranverbrennungen zu geben scheint. Er lehrt an der Universität in Malmö. „Wenn es eigentlich irgendetwas gibt, was in Schweden als heilig gilt, dann ist es das Recht darauf, die Religion zu kritisieren“, sagt Alwall. Dabei waren Kirche und Staat dort noch bis Mitte des 20. Jahrhunderts eng miteinander verwoben.

Mehr zum Thema 1/

Die Religionsfreiheit wurde in Schweden erst 1951 eingeführt. Bis dahin war der Austritt aus der evangelisch-lutherischen Staatskirche nur denen erlaubt, die einer anderen religiösen Gemeinschaft beitreten wollten. Beleidigungen der Staatskirche und des christlichen Glaubens standen unter Strafe, auch wenn Verstöße dagegen nur selten vor Gericht gebracht wurden.

Mit den Reformen von 1951 wurde das Blasphemiegesetz angepasst, sodass nicht mehr die Gotteslästerung unter Strafe stand. Nun ging es um den Schutz von Gläubigen vor Beleidigungen ihrer Religion und Heiligtümer. Außerdem umfasste die neue Regelung nicht mehr nur Christen, sondern die Angehörigen aller in Schweden anerkannten Religionsgemeinschaften.

In den Sechzigerjahren wiesen die zunehmend sozialistischen und antiauto­ritären Strömungen die Vorherrschaft der Staatskirche immer weiter zurück. Kritik wurde normal, Religion und religiöse Autoritäten seien in Schweden geradezu zu „Freiwild“ geworden, sagt Alwall. 1970 wurde das „Blasphemiegesetz“ auf Antrag der Sozialdemokraten abgeschafft. Handlungen, die früher darunter fielen, sind heute nur noch strafbar, wenn sie volksverhetzend sind.

Es ist eine ähnliche Geschichte wie in Deutschland. Die Beschimpfung religiöser oder weltanschaulicher Bekenntnisse ist hier allerdings noch strafbar – sofern sie geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. So ist es seit 1969 geregelt. Bis dahin standen, wie in Schweden, die Ehre Gottes und das Bekenntnis selbst unter strafrechtlichem Schutz. Jeder, der Gott „in beschimpfender Weise lästerte“, konnte bestraft werden. Die Reform, die die große Koalition auf Initiative des Sozialdemokraten und damaligen Justizministers Gustav Heinemann verabschiedete, machte damit Schluss. Rechtsgut von Paragraph 166 ist seither der öffentliche Frieden. Von einem „Blasphemieverbot“ kann keine Rede mehr sein.

15 Verurteilungen pro Jahr

Die Norm soll einen Kernbereich personaler Freiheit schützen, „dessen gegenseitige Achtung Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben in einer Gesellschaft ist.“ So stellt es der Standardkommentar zum Strafgesetzbuch klar. Es gehe um ein „Mindestmaß an verhaltensleitender Toleranz“.