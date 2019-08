Kopftuchverbot für Kinder? : Erziehung zur Freiheit

Österreich hat schon beschlossen, Kopftücher an Grundschulen zu verbieten. Auch in Deutschland wird darüber gestritten. Wäre das rechtlich überhaupt zulässig?

„Den Kopf frei haben!“ Diesen Titel hatte die Frauenrechtsorganisation „Terre des Femmes“ im vergangenen Jahr für ihre Petition für ein gesetzliches Verbot des „Kinderkopftuchs“ an öffentlichen Schulen ausgewählt. Islamische Verbände starteten eine Gegenpetition. Die Debatte schwelte in Deutschland, schon bevor in Österreich im Mai ein Kopftuchverbot für Grundschülerinnen verabschiedet wurde. Insbesondere in der Union gibt es viel Sympathie für diese Idee. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, kündigte im Frühsommer an zu prüfen, ob ein Verbot überhaupt rechtmäßig wäre.

Helene Bubrowski Politische Korrespondentin in Berlin. F.A.Z.

„Terre des Femmes“ ist der Bundesregierung nun zuvorgekommen. Am Mittwoch stellte die Organisation das Rechtsgutachten des Tübinger Verfassungsrechtlers Martin Nettesheim vor. Er vertritt die Auffassung, dass ein Kopftuchverbot an Schulen für Mädchen unter 14 Jahren mit dem Grundgesetz im Einklang steht. In dem 42 Seiten langen Gutachten, das der F.A.Z. vorliegt, erläutert Nettesheim, dass mit dem Begriff der Selbstbestimmung differenziert umzugehen sei. Es sei zu kurz gegriffen, in einem Verbot stets einen Eingriff in die Freiheit zu sehen. Manchmal seien Beschränkungen erforderlich, um die Entwicklung zu einem freien und selbstbestimmten Leben zu ermöglichen.

Ist ein Mädchen durch ein Kopftuchverbot überhaupt in seiner Religionsfreiheit beschränkt? Auf den ersten Blick scheint die Sache klar zu sein. Schließlich schützt das Grundgesetz nicht nur die innere Überzeugung, sondern auch die Lebensführung im Glauben. Nettesheim kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass Kinder unter 14 Jahren nicht die intellektuelle Reife aufweisen, die zu einem selbstbestimmten religiösen Leben erforderlich ist. „Kindliche Schwärmereien, (...) die kindliche Anlehnung an elterliche Vorgaben und Wünsche“ seien keine Ausübung von Religionsfreiheit.

Selbst wenn man dies anders sieht – was einige Juristen durchaus tun –, argumentiert Nettesheim, dass der Eingriff in die Religionsfreiheit gerechtfertigt wäre, ebenso der Eingriff in das Erziehungsrecht der Eltern. Der grundgesetzliche Erziehungs- und Bildungsauftrag umfasse nicht nur die Abwehr von Beeinträchtigungen des Schulfriedens. Die Aufgabe von staatlichen Schulen sei es, Schülerinnen und Schüler an ein selbstbestimmtes Leben in Autonomie heranzuführen. Es gehe keinesfalls darum, die religiöse Erziehung durch die Eltern zurückzudrängen. „Erziehung zur Freiheit bedeutet zugleich aber auch, Entwicklungswege offenzuhalten, eine Reflexion über den eigenen Lebensweg zu ermöglichen und deshalb einer vorschnellen Festlegung auf bestimmte Lebensformen und Rollenmodelle entgegenzuwirken“, schreibt Nettesheim. Dieses Erziehungsziel werde beeinträchtigt, wenn das schulische Leben von der Manifestation bestimmter Lebensformen übermäßig beeinflusst werde – vor allem wenn diese mit unverhandelbaren Grundwerten, wie etwa der Gleichstellung von Mann und Frau, unvereinbar sind.

Es soll dabei aber nicht auf den konkreten Fall ankommen, ob in einer bestimmten Gegend ein Kopftuch das schulische Leben dominiert. Das wäre auch gar nicht so einfach festzustellen, schließlich fehlt es nach wie vor an verlässlichen Daten darüber, wie viele Mädchen unter 14 Jahren in Deutschland mit Kopftuch zur Schule kommen. Nettesheim legt diese Frage ins Ermessen des Landesgesetzgebers, der bestimmen dürfe, diese Lebensform „im verhältnismäßigen Umfang“ fernhalten. Ob es das „richtige Verständnis“ des Islam sei, schon vor der Pubertät ein Kopftuch zu tragen, dürfe der Staat nicht entscheiden. Wohl aber hält es Nettesheim für zulässig, dass nicht allen Lesarten des Islam der gleiche Raum gegeben wird.