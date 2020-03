Kontaktverbote in Deutschland : Wie kommen wir da wieder raus?

Am Boden: Flugzeuge der Lufthanse parken am Frankfurter Flughafen. Bild: Wolfgang Eilmes

Nur wenige Tage nachdem Bund und Länder im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus strenge Einschränkungen durchgesetzt haben und das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend zum Erliegen gekommen ist, werden vermehrt Forderungen nach einer Debatte über „Exit-Strategien“ laut. Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Christian Lindner, sagte am Mittwoch im Bundestag, zwar seien die ergriffenen Maßnahmen verhältnismäßig. „Der aktuelle Zustand widerspricht aber der menschlichen Natur.“ Er passe nicht zu einer offenen Gesellschaft, gefährde die Wirtschaft und auch den sozialen Frieden, „wenn schon in der allernächsten Zeit die Akzeptanz der Menschen sinken könnte“, warnte Lindner. Der Zustand müsse deswegen „Schritt für Schritt, aber so schnell wie möglich“ überwunden werden.

Auch der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel warnte eindringlich vor den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Einschränkungen. „Ich befürchte, lange wird unser Land einen nahezu vollständigen Shutdown nicht überstehen“, schrieb der SPD-Politiker in einem Gastbeitrag für die Zeitung „Rheinische Post“.

Schon jetzt gebe es erste Insolvenzen, die „vollmundig angekündigten großzügigen staatlichen Rettungsschirme“ seien mangels staatlicher Einnahmen wohl auf Dauer nicht durchzuhalten, prophezeite Geisel. Und nicht nur die wirtschaftlichen Konsequenzen seien dramatisch. Mittlerweile gebe es in den Kommunen schon eine „signifikante Zunahme von Inobhutnahmen und Betretungsverboten infolge häuslicher Gewalt“.

Die Schließungen von Schulen und Universitäten brächten das solidarische Miteinander der Generationen in Gefahr. Es sei zu befürchten, dass junge Menschen zunehmend gegen die Anti-Corona-Maßnahmen rebellierten, weil sie sich von den Gefahren der Infektion nicht selbst betroffen fühlten. „Es liegt auf der Hand: Es geht nicht, dass wir auf unabsehbare Zeit das gesamte öffentliche Leben stilllegen und die Bevölkerung in Quarantäne nehmen. Wir müssen gezielt diejenigen schützen, für die eine Infektion mit dem Virus gefährlich ist“, schrieb der Düsseldorfer Oberbürgermeister.

Nach Statistiken aus Italien liege das Durchschnittsalter der Covid-19-Verstorbenen bei knapp 80 Jahren, 99 Prozent von ihnen hätten Vorerkrankungen gehabt. Die Risikogruppe für einen kritischen Krankheitsverlauf müsse gezielt geschützt werden. Es müsse ihr ermöglicht werden, körperlichen Kontakt zu vermeiden und dennoch so weit wie möglich am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

„Es ist gewiss zum gegenwärtigen Zeitpunkt geboten, die Verbreitung des Virus mit allen Mitteln einzudämmen, um Zeit zu gewinnen, die ‚vulnerable Gruppe‘ zu definieren und zu sensibilisieren – und gleichzeitig die Kapazitäten unseres Gesundheitswesens auszubauen. Lange aber werden wir das realistischer Weise nicht durchhalten“, warnte Geisel. Deshalb müsse die Politik „schon heute“ eine Strategie entwickeln, wann und wie das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden könne.

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) hält die harten Regeln, auf die sich Bund und Länder verständigt haben, „für die nächsten zwei Wochen“ für richtig. „Wir müssen uns aber auf einen Wirtschaftseinbruch gefasst machen, der sich gewaschen hat. Die Rezession ist sicher“, sagte Palmer der Zeitung „Die Welt“.

Er bezweifele, dass Deutschland die Ausnahmesituation sehr viel länger als einen Monat durchhalten könne. Für den Erhalt des gesellschaftlichen Friedens und der öffentlichen Ordnung sei es notwendig, dass man sich über Exit-Strategien Gedanken mache. „Wie kommen wir kontrolliert und organisiert aus diesem totalen Lockdown wieder heraus in drei bis vier Wochen?“ Einen langfristigen Shutdown „werden wir in unseren freiheitlich geprägten westlichen Gesellschaften nicht durchstehen. Wir können das nicht mit brachialer Gewalt durchsetzen wie in China. Wir müssten dann auch dramatische Versorgungsengpässe befürchten. Dann würde nicht das Virus, aber der Lockdown zu einem erheblichen Verlust von Menschenleben führen“, warnte Palmer.

Zudem skizzierte der Grünen-Politiker in der Zeitung seine Überlegungen für eine Exit-Strategie. Er verwies zum einen auf erste Ansätze für Therapien, um die Zahl schwerer Verläufe von Corona-Erkrankungen deutlich zu senken sowie auf die Verfolgung von Infektionsketten mit Hilfe von Handydaten. Denkbar hält Palmer aber auch eine „vertikale Öffnung“, die er so umschrieb: Personen, die über 65 Jahre alte sind und Risikogruppen „werden aus dem Alltag herausgenommen und vermeiden weiter Kontakte“. Jüngere, die weniger gefährdet sind, würden dagegen „nach und nach kontrolliert“ wieder in den Produktionsprozess integriert. „Solche Strategien müssen in den nächsten Wochen diskutiert und auf ihre Machbarkeit überprüft werden“, forderte Palmer.