Kontaktnachverfolgung : Macht die Luca-App weitere Öffnungen möglich?

Schon frühmorgens herrscht im schicken Salon „360 Grad Haare“ im westfälischen Oelde Hochbetrieb. Nach den langen Lockdown-Wochen haben Frank Brormann und seine 41 Friseurinnen und Friseure einen enormen Terminstau abzuarbeiten. Brormann ist also schwer im Stress – und überglücklich, wieder arbeiten zu dürfen. Wie vor dem Lockdown gelten alle strengen Corona-Auflagen von der Maskenpflicht über die Hygieneregeln bis hin zur Kontaktverfolgung. Im vergangenen Jahr nutzte Brormann das „Corona Informationsblatt“, ein weißes Formular, in das Kunden ihre Anschrift und den Zeitraum eintragen müssen, in dem sie bei ihm in Salon waren. „Eine furchtbare Zettelwirtschaft war das.“ Seit der Wiedereröffnung vergangene Woche setzt der Friseurmeister auf die Luca-App.

Auch die meisten seiner älteren Kunden nutzen die digitale Option, weil sich Brormann und sein Team Zeit nehmen, alles genau zu erklären, und gerne auch beim Runterladen der App behilflich sind. „Mehr als 90 Prozent der Kunden lassen sich darauf ein und schaffen sich damit neue Freiheiten, denn sie können dann mit der App schon umgehen, wenn demnächst die Restaurants aufmachen“, sagt Brormann und zeigt einen Aktenordner, in dem er nur noch ein paar Dutzend Zettel abgeheftet hat. Ein persönliches Erfolgsrezept hat Brormann nicht. Dass die neue Kontakterfassung gut angenommen werde, liege wohl am engen Kundenkontakt.