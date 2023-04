Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, hat der Einschätzung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) widersprochen, in Klimaschutzfragen sei in der Bundesregierung nun eine abschließende Klärung gefunden worden. Es gebe Themen, bei denen weitergeredet werden müsse. „Dazu gehört auch der Kampf gegen die Klimakrise, denn der Klimawandel läuft weiter und spitzt sich zu mit allen dramatischen Folgen für Mensch und Natur, und völlig unabhängig davon, ob ein Kanzler da gern Basta sagen würde oder nicht“ sagte von Notz im Gespräch mit der F.A.Z.

Scholz hatte am Freitag auf dem F.A.Z.-Kongress die Forderung der Grünen zurückgewiesen, dass trotz der im Koalitionsausschuss ausgehandelten Kompromisse noch einmal über Klimaschutzthemen geredet werden müsse. Es seien Fragen geklärt worden, die über viele Jahre ungeklärt gewesen seien. Während sich nach dem Treffen zwei der drei Koalitionspartner, nämlich SPD und FDP, sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Treffens zeigten, machten die Dritten im Bunde, die Grünen, aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl.

Notz stellte klar, dass aus seiner Sicht bei Klimaschutzfragen, aber auch bei anderen Themen keine abschließenden Lösungen gefunden seien: „Es gibt viele wichtige Themen, die wir in der Ampel regelmäßig und fortlaufend bearbeiten müssen: die Konsequenzen aus der Zeitenwende, Verbesserungen der maladen Infrastruktur in Deutschland, Fragen der inneren Sicherheit und ähnliche Dauerbrenner.“ Darum sei er „sehr dafür, dass wir kollegial und konstruktiv miteinander in der Koalition weiter arbeiten“.

Auch die Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, hatte zuletzt angemahnt, dass die Regierung ambitionierter über Klimaschutz reden müsse als bisher. Es mache ihr „große Sorgen, wenn soziale Gerechtigkeit zur Ausrede verkommt, statt dass sozial gerechte Klimapolitik umgesetzt wird“, sagte Lang den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie forderte, dass „alle drei Ampelpartner eine besondere Verantwortung für den Klimaschutz verspüren“ und „dann auch konkret handeln“.

Kritik an Mahnungen der Grünen kam am Wochenende aus der FDP. Deren Generalsekretär Bijan Djir-Sarai appellierte an Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), er solle aufhören, „Sündenböcke“ zu suchen.

Djir-Sarai sprach sich auch kurz vor dem endgültigen Ausstieg aus der Atomkraft (am 15. April) in Deutschland entgegen den Plänen von SPD und Grünen für den Weiterbetrieb von Atomkraftwerken aus. Das AKW-Aus sei „ein strategischer Fehler in einer weiterhin angespannten energiepolitischen Lage“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag dem Nachrichtenportal T-Online. Deutschland verpasse damit „bedauerlicherweise die Chance, ohne größeren Aufwand für mehr Klimaschutz und niedrigere Energiepreise zu sorgen“.