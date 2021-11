Konfuzius-Institute : „Sie betreiben Reputationswäsche für die Kommunistische Partei“

In Kursen von Konfuzius-Instituten lernen viele Studenten Chinesisch. Doch das Engagement aus Peking hat einen Preis. Warum deutsche Universitäten Zensur in Kauf nehmen.

Auch Verbände chinesischer Minderheiten in Deutschland fordern, wie hier bei einer Demonstration in Ingolstadt, die Schließung aller Konfuzius-Institute. Bild: Lakuntza, Nerea

Kalligraphie- und Sprachkurse, Teezeremonien und Vorträge zu traditioneller chinesischer Medizin: die Programme der Konfuzius-Institute in Deutschland lassen kaum ein Klischee aus. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die chinesische Kultur im Ausland zu vermitteln. Was dazu gehört, bestimmt jedoch die Kommunistische Partei Chinas – denn ihr sind die Institute unterstellt. In der vergangenen Woche wurde deutlich: Kritik am chinesischen Präsidenten ist dort tabu. Als die Konfuzius-Institute in Hannover und Duisburg eine Biographie über Xi Jinping besprechen wollten, intervenierten chinesische Diplomaten. Die Einrichtungen beteiligten sich schließlich nicht mehr an der Veranstaltung.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Das erste Konfuzius-Institut wurde 2004 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul gegründet. Weltweit gibt es mittlerweile rund 500 Institute, in Deutschland sind es 19. Die Konfuzius-Institute gehörten einst zum Dachverband Hanban – was übersetzt „Büro für chinesische Sprache“ bedeutet. An das chinesische Bildungsministerium angegliedert, sollte Hanban die Sprachpolitik Chinas im Ausland steuern. Im Einparteiensystem der Volksrepublik sind Staat und Partei eng verflochten. Das Ministerium ist also auch an die Weisungen des Politbüros gebunden.