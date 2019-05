Kommunalwahl in Ostdeutschland : Auf der Kippe

Die Kommunalwahlen in Ostdeutschland fanden bundesweit viel zu wenig Beachtung. Dort färbte sich die politische Landkarte blau bis tiefblau. Der harte Kern der AfD-Wähler will „das System“ nur noch loswerden.

Es ist erstaunlich, wie die Ergebnisse dieser Europawahl aufgenommen wurden, am Wahlabend und darüber hinaus. Da gibt es großen Jubel über den Erfolg der Grünen – oder das Erstaunen darüber –, Sorge um CDU und SPD, und dann war da noch etwas mit Bremen.

Was sich im Osten des Landes tat, wurde unter „ferner liefen“ abgehandelt. Dabei färbte sich die Wahl-Landkarte Ost, von wenigen Großstädten abgesehen, nicht grün, sondern blau, in den ländlichen Regionen des östlichsten Ostens tiefblau. Die AfD gewann großflächig dazu und verdrängte die Volksparteien CDU und SPD.

Osten darf nicht sich selbst überlassen werden

Der Effekt kam nicht völlig unerwartet, lässt sich doch Protest besonders leicht adressieren, je weiter weg die Institution ist, die zur Wahl steht. Während die AfD etwa bei der Bundestagswahl erfolgreich war, versuchte sie in Sachsen und Thüringen bisher vergeblich, ein Bürgermeisteramt zu erringen. Der Makel einer von einem AfD-Politiker geführten Kommune schreckt offenbar noch viele ab.

In den Kommunalparlamenten dagegen zeigt sich seit Sonntag ein anderes Bild. Die AfD wurde meistens zweitstärkste Kraft, in einigen Landkreisen sowie in vielen Klein- und Mittelstädten stellt sie künftig sogar die stärkste Fraktion.

Das aber scheint kaum Beachtung zu finden. Bisher hatte der Erfolg der AfD im Osten eine Art Kollateralnutzen: Die Lage zwischen Elbe und Oder war auf einmal wieder interessant. War es das nun? Es wäre gefährlich, wenn die Aufmerksamkeit schon wieder nachließe, weil man sich nicht weiter daran stört, dass im Osten die Verhältnisse irgendwie „gestört“ sind.

Im Umgang mit dem Osten sollte sich deshalb dringend dreierlei ändern: Die Wirklichkeit in den östlichen Ländern muss, erstens, auch über diese hinaus wahr- und ernst genommen werden; diese Länder sind samt ihrer Geschichte, zweitens, kein komisches Anhängsel, sondern Teil des ganzen Landes, weshalb sie, drittens, nicht sich selbst überlassen bleiben dürfen.

Das AfD-Ergebnis der Bundestagswahl war, jedenfalls im Osten, kein Betriebsunfall. Zwar wird die Partei mangels Partner auf absehbare Zeit keine Regierung stellen können, aber sie ist auf dem Weg zur Volkspartei, nach Sachsen nun auch in Brandenburg. In Mecklenburg-Vorpommern und in Teilen Thüringens und Sachsen-Anhalts konnte die immer schwächer werdende CDU noch ein – womöglich letztes – Mal die vorderen Plätze verteidigen.

Auf dem Weg ins Abseits

Die SPD ist, obwohl oder gerade weil sie in allen Landesregierungen im Osten beteiligt ist, auf dem Weg ins Abseits, genauso wie die Linke, der ihre Wähler wegsterben. Die Jugend wiederum wählt auch im Osten mehrheitlich grün. Dass die Grünen es hier dennoch schwer haben, liegt vor allem daran, dass es nur sehr wenige Jugendliche gibt.

Das ist die erste Erkenntnis aus diesem Wahlergebnis: Es gibt in Ostdeutschland keine mit dem Westen vergleichbare Bevölkerungsstruktur. Die Abwanderung von mehr als vier Millionen vor allem junger Leute seit 1990 – das entspricht einem Viertel der Bevölkerung der DDR – hat enorme Lücken gerissen, mit allen Folgen für Wohnungsmarkt, Schulen, Zivilgesellschaft. Das Durchschnittsalter ist im Osten von 37 Jahren 1989 auf heute fast 50 Jahre gestiegen! Man stelle sich vor, aus der alten Bundesrepublik wären in dieser vergleichsweise kurzen Zeit 15 Millionen Jugendliche weggegangen.

Eine Trendwende ist bisher nicht in Sicht. Warum? Nur ein Beispiel: In Görlitz, wo die AfD künftig mit dreißig Prozent die stärkste Fraktion in Stadtrat und Kreistag stellt, steht die Zukunft von Siemens und Bombardier, den einzigen größeren Unternehmen in der Stadt, weiter auf der Kippe, obwohl zumindest Siemens nach der Bundestagswahl anderes versprochen hatte.

Geld wird nicht mehr helfen

Käme die AfD an die Regierung, wäre es noch unwahrscheinlicher, dass Unternehmen bleiben oder sich überhaupt erst ansiedeln. Andererseits: Würde sich an der Lage im Osten je etwas ändern, wenn CDU und SPD weiterhin satte Mehrheiten einfahren würden? Die Milliarden für den Strukturwandel in den Kohleregionen etwa hätte es ohne den Druck der nahenden Landtagswahlen nicht gegeben, vielmehr wären die Mitarbeiter dort – wie im Entwurf der Kohlekommission noch vorgesehen und nach 1990 millionenfach im Osten praktiziert – mit Abfindungen und ABM abgespeist worden. Die Landespolitik, so die CDU in Sachsen, hätte ihre Fehler, etwa den gravierenden Mangel an Lehrern und Polizisten, kaum eingestanden.

In Michael Kretschmer hat Sachsen nun einen jungen Regierungschef, der die Dinge forsch-pragmatisch angeht und aus einer vollen Landeskasse schöpfen kann. Doch den harten, größer werdenden Kern der AfD-Wähler interessiert das nicht mehr. Man kann diese Leute mit noch so viel Geld zuschütten, man kann ihnen noch intensiver zuhören und ihre (vermeintlichen) Sorgen ernstnehmen: Es wird nichts helfen.

Schlimmer noch, dieser Teil der Wählerschaft hat kein Interesse mehr an einem konstruktiven Miteinander und schon gar nicht an Kompromissen. Er macht für alles vermeintlich Schlechte, wie in der DDR gelernt, „das System“ verantwortlich und will es samt dem Westen nur noch weghaben. Dreißig Jahre nach dem Fall der Mauer ist das bitter.