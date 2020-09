Vor der Kommunalwahl in NRW : Das Rennen in Düsseldorf wird eng

In der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen könnte der Bürgermeister bald abgelöst werden. Mindestens muss Thomas Geisel aber wohl in die Stichwahl. Sein Gegenkandidat von der CDU steht in Umfragen gut da.

Welcher Kandidat soll es sein? Wahlplakate an einer Straße in Düsseldorf Bild: Picture-Alliance

Hinter dem Reihenendhaus von Caroline Merz im Düsseldorfer Stadtteil Mörsenbroich tut sich ein phänomenal großes Grundstück auf. Der penibel gepflegte Rasen ist so weitläufig, dass sich dort ohne Probleme auch größere Freiluft-Stehempfänge abhalten lassen. Caroline Merz ist nicht nur Opernsängerin, sondern vor allem überzeugte Düsseldorferin. Wenn man einen solchen Garten habe, sei es doch selbstverständlich, ihn für den coronakonformen Kommunalwahlkampf zu öffnen, sagt sie.

Rund 100 Freunde und Bekannte hat Merz auf ihren Rasen zur Diskussionsrunde mit Stephan Keller, dem CDU-Oberbürgermeisterkandidaten, geladen. „Das sind wirklich nicht alles CDU-Anhänger, da sind auch SPD- und FDP-Wähler dabei, die es zu überzeugen gilt“, sagt Merz. In ihrer Begrüßungsrede macht die Gastgeberin dann unmissverständlich klar, worum es ihr geht: Am Sonntag müsse Oberbürgermeister Thomas Geisel abgewählt werden.

Dass Merz’ Wunsch in Erfüllung geht und der Sozialdemokrat im ersten Wahlgang sein Amt verliert, ist unwahrscheinlich. Laut einer Umfrage muss der aus Schwaben stammende Geisel aber damit rechnen, dass es zwei Wochen später zur Stichwahl kommt. Wenn die vom WDR beauftragten Demoskopen nicht falschliegen, liefern sich Geisel und sein CDU-Herausforderer Keller mit je 31 Prozent ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gibt es tatsächlich eine Stichwahl, dann hat der 49 Jahre alte Keller gute Chancen.

Die CDU würde einen Sieg Kellers gewiss als Beleg dafür werten, dass sie ihr Hauptstadt-Trauma überwunden hat. Denn nach Saarbrücken, wo sich im Juni 2019 Uwe Conradt gegen die sozialdemokratische Amtsinhaberin durchsetzte, wäre Düsseldorf immerhin die zweite Landeshauptstadt, in der die CDU wieder den Oberbürgermeister stellt.

Auf einen Lagereffekt kann Geisel in der Stichwahl nicht hoffen. Obwohl die Grünen im Rat gemeinsam mit SPD und FPD einem Ampelbündnis angehörten, stehen sie nicht unverbrüchlich an Geisels Seite, sondern haben mit dem Landtagsabgeordneten Stefan Engstfeld einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Zu sehr ärgerten sie sich über die vielen Alleingänge Geisels. Wie Engstfeld hat auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann nach Lage der Umfragen keine Chancen, in die Stichwahl zu kommen – trotz einer auch überregional beachteten Kampagne mit anspruchsvollen Schwarzweißplakaten, flotten Slogans und geschickt inszenierten Spontanaktionen. Die Demoskopen ermittelten für die FDP-Kandidatin nur 17 Prozent.

CDU-Kandidat Keller in Düsseldorf in guter Erinnerung

CDU-Kandidat Keller ist ein erfahrener Verwaltungsmann. Von 2011 bis 2016 war er Dezernent für Recht, Ordnung und Verkehr in Düsseldorf, was vielen in der Stadt noch in guter Erinnerung ist. Derzeit ist der 49 Jahre alte Volljurist Stadtdirektor in Köln. Dort leitete er auch den Corona-Krisenstab, bis er sich vor wenigen Wochen für den Wahlkampf beurlauben ließ. Keller gilt als seriös, aber etwas blass. Trotzdem dürfte es ihm spätestens in einer Stichwahl gelingen, weit über die CDU-Anhängerschaft Wähler zu mobilisieren. Denn in Düsseldorf gibt es bis in rot-grüne Kreise einen Geisel-Überdruss.