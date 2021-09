Vor den Kommunalwahlen : Niedersachsen wird neu sortiert

Großer Andrang bei der Kommunalwahl: Menschen stehen in Hannover am 23. August Schlange vor der Briefwahlstelle im Neuen Rathaus. Bild: dpa

In Niedersachsen hängt derzeit eine besonders bunte Vielfalt von Wahlplakaten. Denn vor der Bundestagswahl am 26. September werden dort am 12. September auch die Parlamente auf kommunaler Ebene neu gewählt, also Kreisräte, Stadträte, Gemeinderäte, Stadtbezirksräte. Zudem finden die Direktwahlen vieler Oberbürgermeister statt, und auch die Mehrzahl der Landräte wird gewählt. Sollten dafür Stichwahlen erforderlich werden, finden diese zwei Wochen später zusammen mit der Bundestagswahl statt.

Angesichts des politischen Trends auf Bundesebene macht sich die niedersächsische SPD von Ministerpräsident Stephan Weil derzeit sogar Hoffnungen, erstmals seit mehr als vierzig Jahren die CDU als stärkste Kraft auf kommunaler Ebene abzulösen. Die Sozialdemokraten müssen in den großen Städten allerdings einen personellen Umbruch meistern: Mit Braunschweig, Göttingen und Wolfsburg gibt es gleich drei Großstädte, in denen die bisherigen SPD-Amtsinhaber nicht mehr zur Wahl antreten. Gleiches gilt für die Städte Delmenhorst und Lüneburg.

Das Umland ist konservativer geprägt

Die Sozialdemokraten betreiben auch großen Aufwand, das einflussreiche Amt des Präsidenten der Region Hannover zu verteidigen. Die erst 2001 neugebildete Einheit umfasst Landkreis und Stadt Hannover und zählt mehr als 1,1 Millionen Einwohner. Amtsinhaber Hauke Jagau führte die Region seit dem Jahr 2006.

Für die Nachfolge bietet die SPD Steffen Krach auf, bisher Staatssekretär für Wissenschaft im Berliner Senat. Dem gebürtigen Hannoveraner werden, auch aufgrund eines gelungenen Wahlkampfs, gute Chancen eingeräumt. In der vermutlich erforderlichen Stichwahl könnte er auf die CDU-Kandidatin Christine Karasch treffen, bisher Umweltdezernentin der Region Hannover. Da das Umland konservativer geprägt ist als die Stadt, ist die CDU auf Ebene der Region weiterhin strukturell mehrheitsfähig.

Die Landeshauptstadt selbst wird seit 2019 von einem grünen Oberbürgermeister regiert. Der Erfolg von Belit Onay im „roten Hannover“ war damals ein Schock für die SPD, die nun zumindest ihre Vormacht im Stadtrat verteidigen will. Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die anfängliche Euphorie rund um den grünen OB ist verflogen.

Der verwaltungsunerfahrene Onay lässt es bei der Durchsetzung der versprochenen Verkehrswende an Geschick vermissen, und vor einigen Monaten hat der Stadtrat Onays Kandidatin für das Wirtschaftsdezernat krachend durchfallen lassen. Die Grünen kündigten daraufhin das Ampel-Bündnis mit SPD und FDP auf.

Eine Zusammenarbeit nach der Wahl ist zwar weiterhin möglich. Allerdings müssten die Grünen dafür vermutlich einen hohen Preis zahlen – oder Onay sähe sich bei einem Bündnis ohne grüne Beteiligung weitgehend blockiert.

Einer der engsten Mitarbeiter des Innenministers

In der nächstgrößeren Stadt Braunschweig steht Ulrich Markurth nicht mehr zu Wahl. Die SPD hat den jungen Juristen Thorsten Kornblum aufgestellt, jahrelang einer der engsten Mitarbeiter des niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius. Beobachter sehen gute Chancen für Kornblum, der sich in einer Stichwahl vermutlich entweder mit der von den Grünen unterstützten Architekturprofessorin Tatjana Schneider oder dem ebenfalls parteilosen, von CDU und FDP unterstützten Landwirt Kaspar Haller auseinandersetzen müsste.