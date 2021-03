Aktualisiert am

Kommunalwahl in Frankfurt : Im Schatten des Sonnenkönigs

Beim Thema Wohnen hat die SPD in Frankfurt manches bewegt. Wegen der Awo-Affäre und der Rolle von Oberbürgermeister Feldmann droht dennoch eine Ohrfeige bei der Kommunalwahl.

Die Ahornstraße im Stadtteil Griesheim galt mal als die „Bronx von Frankfurt“. Dort, wo einst Jugendbanden wüteten, entstehen nun Reihenhäuser. „Quartier Noventi“ nennt es die Baufirma. „Ein Ort zum Wohlfühlen.“ Ein neues Mehrfamilienhaus ist schon fertig, hinten entstehen noch Reihenhäuser. Die Vermarktung laufe gut, sagt der Geschäftsführer der Baufirma. Der Preis für die Eigentumswohnungen betrage rund 4800 Euro pro Quadratmeter, jener für die Reihenhäuser 500.000, in dem Fall in Erbpacht. Beides kommt in dieser völlig überteuerten Stadt einem Schnäppchen gleich.

Es ist eine Geschichte wie gemacht für Mike Josef. Erkennbar gerne führt er durch Griesheim und bewirbt die Maßnahmen zur Aufwertung des Viertels. Josef ist Planungsdezernent der Stadt und Vorsitzender der hiesigen SPD. Ein umtriebiger Mann, der als Sohn syrischer Flüchtlinge selbst für den sozialen Aufstieg steht. Ausführlich erzählt er vom sozial gerechten Bauen, vom Vorbild Wien.