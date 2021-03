Kommunalpolitik in Berlin : Hier regiert die AfD

Dürfen andere Parteien mit der AfD zusammenarbeiten? Diese Frage führte, vor allem in CDU und FDP, zu heftigen Verwerfungen, etwa in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Im Land Berlin ist man da längst weiter. Da wird nicht mehr diskutiert, da wird kooperiert. Dort kann Sebastian Maack „Recht und Ordnung durchsetzen“, wie er sagt. Maack ist AfD-Politiker und Stadtrat im Bezirk Reinickendorf.

Das klingt erst einmal nicht aufregend. Aber Reinickendorf hat 266.000 Einwohner, etwa so viele wie Mönchengladbach. Und der AfD ist hier, wie in einigen anderen Berliner Bezirken, etwas gelungen, was einzigartig ist: Sie hat politische Verantwortung und auch Macht. Sie gestaltet Politik. Ihre Politiker können sich profilieren und dem Bürger präsentieren: Schaut her, die AfD macht seriöse Politik, kümmert sich um die Belange der Menschen! Oft unterstützt von der CDU, aber auch in kollegialer Zusammenarbeit mit anderen Parteien.