Verhandlungen in Berlin : Kommt die Rettung im AKW-Streit aus Bayern?

So viel immerhin ist klar im Streit über den weiteren Betrieb der deutschen Atomkraftwerke: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zuversichtlich, dass man sich in der Ampelkoalition schon bald einigen wird. Das jedenfalls teilte eine Sprecherin der Bundesregierung am Montag in Berlin mit. Man sei auf dem Weg zu einer Einigung, es sei im Interesse und der Wille des Kanzlers, dass man sehr schnell zu einem Ergebnis komme. In der Koalition heißt es, diese Woche sollte man sich jedenfalls einigen. Dabei könnte das süddeutsche Atomkraftwerk (AKW) Isar 2 eine Rolle spielen.

Am Sonntag hatte sich Scholz mit dem FDP-Vorsitzenden und Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen getroffen, um eine Einigung zu finden, mit der die Position der Grünen (zwei der drei Atomkraftwerke bis ins nächste Frühjahr laufen zu lassen) und die der FDP (alle drei AKW bis 2024 nutzen) zusammengebracht werden könnte. Zunächst ohne Erfolg.

Doch obwohl für den Montag zumindest zunächst kein weiteres Spitzentreffen, auch keine Zusammenkunft des Koalitionsausschusses anberaumt war, deutet sich doch an, wie eine Lösung zumindest aus Sicht der FDP aussehen könnte.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bekräftigte zwar am Montag die Position seiner Partei, dass die drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke „mindestens“ bis zum Jahr 2024 am Netz bleiben müssten. Die Freien Demokraten wissen aber, dass das eine Maximalposition ist und stellen ebenfalls in Rechnung, dass die Grünen mit der Verlängerung von zwei AKW bis zum April nächsten Jahres schon auf die FDP zugegangen sind. Kurz nach dem Parteitag vom Wochenende, auf dem die Grünen ihre Festlegung auf höchstens zwei AKW zementierten, würde eine Diskussion über eine Verlängerung, die auch noch den Kauf neuer Brennstäbe erforderlich machen würde, in der Ampel unmöglich sein.

In dieser Situation ist in FDP-Kreisen der Verweis auf das süddeutsche Kraftwerk Isar 2 zu vernehmen. Es heißt, dieses könnte auch ohne neue Brennstäbe den Betrieb äußerstenfalls bis ins Jahr 2024 fortsetzen. Würde das so kommen, hätte die FDP ihre Jahreszahl gerettet, für die Grünen bliebe es bei zwei Kraftwerken. Doch bislang sieht es erst einmal so aus, als sei das vor allem ein Gedanke der Freien Demokraten.

Bei Betrieb bis 2024 wären neue Brennstäbe notwendig

Zumindest technisch wäre ein Weiterbetrieb von Isar 2 möglich – und zwar über März 2023 hinaus. Als Voraussetzung dafür gilt zunächst, dass ein defektes Druckventil im Kühlkreislauf so schnell wie möglich ausgetauscht wird. Der Betreiber, die EON-Tochtergesellschaft Preussen-Elektra, müsste das im Oktober erledigen, damit die Anlage zu Jahresbeginn nicht stillgelegt wird. Dem Vernehmen nach ist ihr seitens der Politik bereits zugesagt worden, dass sie auf den dadurch entstehenden Kosten nicht sitzen bleiben werde, wie auch immer die Einigung der Ampel am Ende aussehen wird.

Und danach? In einem Gutachten für die bayerische Landesregierung kam der TÜV Süd im Frühjahr zu dem Ergebnis, dass Isar 2 über den geplanten Abschalttermin vom 31. Dezember 2022 hinaus sowohl alle Sicherheitserfordernisse einhalten als auch weiter Strom liefern könnte. Die normale Reaktivitätsreserve reiche 80 Tage ins neue Jahr hinein, also bis in den März, was in etwa Habecks bisheriger Maximallösung entspricht. Dadurch ließen sich 2200 Gigawattstunden Strom erzeugen, schreibt der TÜV. Dann aber wäre noch immer nicht Schluss, sondern eine echte Laufzeitverlängerung vorstellbar: Selbst ohne neue Brennstäbe wäre es möglich, die Nutzung weiter zu strecken, indem die vorhandenen Kerne neu zusammengesetzt würden. Das Gutachten spricht von noch einmal 2960 Gigawattstunden, so dass bis zum August 2023 insgesamt 5160 Gigawattstunden produziert werden könnten.