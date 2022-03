Gerichtliche Aufarbeitung : Lehren aus der Love-Parade-Katastrophe

Vermeidbare Katastrophe: Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg am 24.Juli 2010 Bild: dpa

Das Duisburger Love-Parade-Unglück am 24. Juli 2010 mit 21 Toten und mehr als 500 Verletzten war eine der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte Nordrhein-Westfalens. Ein bis heute nachwirkendes Desaster nach der Katastrophe ist, dass Opfern und Angehörigen eine umfassende amtliche Aufarbeitung verweigert wurde. Drei Landtagen schien es politisch nicht opportun, einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Anders als nach dem Großbrand am Düsseldorfer Flughafen 1996 gab es auch keine unabhängige Sachverständigenkommission. Zum zehnten Jahrestag Mitte 2020 – nachdem das Landgericht Duisburg den Love-Parade-Prozess kurz vor der doppelten Verjährung mit einem ungewöhnlich langen, die wesentlichen Abläufe am Katastrophentag zusammenfassenden Beschluss wegen geringer individueller Schuld ohne Auflagen eingestellt hatte – setzte das nordrhein-westfälische Landesparlament immerhin ein spätes Zeichen. Fraktionsübergreifend beauftragte es die Landesregierung, eine „Expertenkommission zur Verbesserung der Aufklärung komplexer Unglücksereignisse“ zu berufen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Um eine kritische Analyse des Duisburger Einstellungsbeschlusses geht es in dem am Montag vorgelegten Abschlussbericht nicht – obwohl das durchaus angebracht gewesen wäre. Die Argumentation des Landgerichts war teilweise widersprüchlich und verzerrend. Nicht zuletzt deshalb war der Love-Parade-Prozess, eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit, eine große Enttäuschung für Opfer und Angehörige.